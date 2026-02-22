CAMPEONATO CARIOCA

Vasco demite Fernando Diniz após derrota no clássico e confirma interino no comando

Presidente Pedrinho comunica saída de toda a comissão técnica no Nilton Santos; alvinegro perdeu para o Fluminense

Miro Palma

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 21:42

Fernando Diniz é demitido pelo Vasco Crédito: Matheus Lima/Vasco

A trajetória de Fernando Diniz no comando do Vasco chegou ao fim neste domingo (22). O estopim foi o revés por 1x0 diante do Fluminense, em partida válida pela ida das semifinais do Campeonato Carioca, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Logo após o apito final, a diretoria cruz-maltina oficializou a saída do técnico e de todo o seu staff.

A notícia foi transmitida diretamente pelo presidente Pedrinho. Em tom de gratidão, o mandatário enalteceu a postura do treinador, que assumiu o time em um cenário de profunda reestruturação.

Vasco x Bahia - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 1 de 6

"Venho informar o desligamento do Fernando Diniz como treinador do Vasco. Quero fazer um agradecimento por todo o carinho que ele teve comigo e pela instituição. Num momento bem difícil do clube, ele aceitou o convite e encarou o desafio e o projeto do Vasco, sempre trabalhando com muito empenho e dedicação", afirmou.

Enquanto a cúpula vascaína busca um novo nome para o cargo, Bruno Lazaroni assume a equipe de forma temporária. Junto com Diniz, também se despedem do clube: os assistentes Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari; e o preparador físico Wagner Bertelli.