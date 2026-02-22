FUTEBOL

Neymar falha em eliminação do Santos, mas joga 90 minutos pela 1ª vez em 2026; veja reação de Vojvoda

Camisa 10 tenta conduzir o time à vitória, mas erro crucial e gol no final garantem a vitória do Novorizontino nas quartas de final do Paulistão 2026

Miro Palma

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 21:27

Neymar em ação pelo Peixe Crédito: Raul Baretta/ Santos FC

A atuação de Neymar no confronto deste domingo (22) contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Paulistão 2026, foi marcada por um misto de esforço físico e uma infelicidade que acabou custando caro ao Santos. Em sua primeira partida atuando durante os 90 minutos em 2026, o craque demonstrou que, embora a qualidade técnica permaneça intacta, o ritmo competitivo e a precisão ainda sofrem com a longa inatividade.

O camisa 10 começou o jogo tentando ditar o ritmo, recuando para buscar a bola e servindo companheiros, como em um passe certeiro para Rony que quase abriu o placar. No entanto, foi um erro defensivo que definiu sua primeira etapa. Nos acréscimos do primeiro tempo, Neymar tentou uma saída de bola curta na defesa e acabou entregando o passe nos pés do adversário, originando o gol de Rômulo que colocou o Novorizontino em vantagem.

No segundo tempo, visivelmente incomodado com a falha, Neymar buscou ser mais participativo e assumiu a responsabilidade nas bolas paradas. Ele quase empatou o jogo em uma cobrança de falta que exigiu grande defesa do goleiro Jordi e participou da construção da jogada que levou ao gol de empate santista, marcado por Gabriel Bontempo.

Apesar de ter vencido a maioria dos duelos individuais e demonstrado lampejos de genialidade em dribles curtos, o craque pareceu sentir o desgaste físico na reta final. A eliminação precoce com o gol de Léo Naldi, sofrido nos últimos minutos, selou uma tarde amarga para o atacante, que deixou o campo sob um misto de apoio e cobrança da torcida, evidenciando que sua jornada de readaptação ao futebol brasileiro ainda exigirá paciência e ajuste de sintonia com o restante do elenco comandado por Vojvoda.