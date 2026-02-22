'TIROU ONDA'

Após gol e assistência, Erick comemora desempenho e diz: 'Agora é descansar'

Vitória vai enfrentar o Jacuipense no Barradão no próximo final de semana

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 18:30

Vitória x Galícia - 9ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória vai jogar a semifinal do Campeonato Baiano contra o Jacuipense no Barradão. A classificação e a definição de que a próxima partida será jogada em casa aconteceu neste domingo (22), após o Leão fazer valer o mando de campo e superar o Galícia dentro de seu estádio por 3x0, pela 9ª rodada do Baianão. Autor de um gol e uma assistência, o atacante Erick comemorou o desempenho e a classificação.

Feliz pelo jogo, pelo gol também. Parabéns a equipe pela bela partida. Falei no intervalo para a gente aproveitar as melhores chances e conseguimos fazer o gol. Agora é descansar e pensar na semifinal Erick Atacante do Vitória

Veja como foi Vitória x Galícia, pela 9ª rodada do Baianão 1 de 8

O Leão entrou em campo com novidades na equipe titular. O jovem Edenilson ganhou a titularidade novamente, assim como o atacante Osvaldo, que foi escalado para suprir a ausência de Renato Kayzer. O centroavante foi poupado da partida pela carga de jogos elevada.

No entanto, a principal mudança do Vitória foi o esquema utilizado por Jair Ventura para o confronto. O comandante rubro-negro abandonou os usuais três zagueiros para dar lugar a mais um homem no meio de campo. Por vezes era Matheuzinho quem aparecia como o "camisa 10", mas Aitor Cantalapiedra também ocupava a função.