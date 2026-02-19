Acesse sua conta
Ex-jogador do Vitória sofre racismo no exterior e esposa relata: 'Cenário de guerra'

Denilson Júnior recebeu uma enxurrada de mensagens racistas após o seu time se classificar na Champions League Asia 2

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:58

Denilson com a camisa do Vitória
Denilson com a camisa do Vitória Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória

O ex-atacante do Vitória Denilson Júnior recebeu uma enxurrada de mensagens racistas após o seu time, o tailandês Ratchaburi, eliminar o Persib Bandung da Champions League Asia 2 em partida realizada na Indonésia. A onda de ataques, segundo o jogador, também foi direcionada para esposa e filhos do atleta.

Por favor, parem de atacar a minha família! Meu Instagram é aberto, e esses racistas o usam para me chamar de macaco, gorila, negro e preto. Eu, Denílson Júnior, não me importo e por isso meu Instagram é aberto para todos. Mas por favor peço que poupem meus filhos e minha esposa.

Denilson

Ex-atacante do Vitória

Relembre a passagem de Denilson com a camisa do Vitória

Denilson com a camisa do Vitória por Maurícia da Matta/EC Vitória
Denilson com a camisa do Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
Denilson com a camisa do Vitória por Maurícia da Matta/EC Vitória
Denilson com a camisa do Vitória por Maurícia da Matta/EC Vitória
Denilson com a camisa do São Paulo por Érico Leonan/SPFC
1 de 5
Denilson com a camisa do Vitória por Maurícia da Matta/EC Vitória

"Eles não têm culpa de nada, parem de atacar a minha família. Meu time classificou-se jogando futebol, 11 contra 11. É algo normal, poderíamos não ter passado. Isso é o futebol. Não falarei sobre o racismo em si, pois sofremos com isso diariamente. Por fim, apenas parem de atacar minha família", escreveu nas redes sociais.

Os ataques também se estenderam ao perfil da esposa, Mariany Fonte, no Instagram. Ambos decidiram deixar suas respectivas contas abertas ao público por entenderem que é necessário combater o racismo. "Ontem foi o Vini Jr., melhor jogador do mundo. Hoje fomos nós, Deni Jr. e nossa família e outros jogadores do Ratchaburi, que sofremos ataques racistas e ameaças por parte de racistas que se dizem torcedores do Persib", disse.

"Atacaram os jogadores, as esposas e os filhos. Invadiram o campo e quase fizeram de uma competição um cenário de guerra. Porque isso nada tem a ver com futebol e é inadmissível que ainda precisemos lidar com isso quando só estamos fazendo nosso trabalho, correndo atrás de um sonho e cuidando das nossas famílias. Todas as ligas deveriam se unir contra o racismo! Todos os clubes deveriam se posicionar. Não há espaço para o racismo!", prosseguiu.

"Que fique claro que ataques e ofensas não nos intimidam. Meu Instagram e do meu marido continuarão abertos, porque acreditamos na liberdade e que quem precisa se esconder são fakes e bandidos. Continuaremos a trabalhar duro e lutar por nossos sonhos. Vocês continuarão vendo negros como melhores do mundo ou destaques nas competições. Não vão nos intimidar. E que sejam todos devidamente punidos", finalizou.

O Ratchaburi também postou mensagem em solidariedade a Deni Jr., que artilheiro e destaque absoluto do time na temporada 2025/26, com 15 gols e nove assistências.

O centroavante chegou a Toca do Leão em 2018 após passagem apagada pelo São Paulo. O jogador chegou a Salvador e teve um início artilheiro com a camisa rubro-negra. Foram 11 gols marcados em 27 partidas pelo Vitória, o que rendeu uma transferência para o Atlético-MG.

Após não desempenhar no Galo, passou cinco temporadas por times estrangeiros antes de voltar ao Brasil para defender o Avaí. Nos últimos dois anos, defendeu as camisas de Hà Nôi, do Vietnã, Vila Nova, Guarani e Ratchaburi.

