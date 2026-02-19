NOVA CHANCE

Volante que fracassou no Vitória é anunciado por clube da Série B

Pepê foi emprestado ao Cuiabá até o fim da temporada

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 19:30

Pepê vai jogar pelo Cuiabá em 2026 Crédito: AssCom Dourado

O Cuiabá anunciou oficialmente o retorno do volante Pepê. O jogador de 28 anos chega por empréstimo até o fim da temporada, cedido pelo Vitória, em acordo que prevê a divisão salarial entre os dois clubes.

Pepê reforça o elenco do Dourado para a sequência de 2026, em que disputará a Copa do Brasil, a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa Centro-Oeste. A equipe tenta se reorganizar após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Mato-Grossense e já mira o principal objetivo do ano: o retorno à elite nacional.

Relembre as passagens de Pepê e Lucas Braga pelo Vitória 1 de 6

Contratado pelo Vitória em março do ano passado, Pepê assinou vínculo até 2027. Na negociação, o clube baiano adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta por cerca de 200 mil dólares (aproximadamente R$ 1,2 milhão) e ainda envolveu o atacante Alexandro, promessa da base, que foi cedido ao Grêmio.

Dentro de campo, porém, o volante não conseguiu se firmar no Rubro-Negro. Foram apenas 19 partidas disputadas, sendo sete como titular, sem registrar gols ou assistências. A passagem também ficou marcada por momentos negativos, como a expulsão três minutos após entrar em campo no primeiro Ba-Vi do Brasileirão e a atuação como titular na derrota por 8x0 para o Flamengo.