Ex-goleiro Chilavert defende Prestianni e ataca Vini Jr e brasileiros

Paraguaio disse que os "brasileiros são os primeiros racistas que existem na América do Sul"

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 18:27

Vini Jr foi atacado por Chilavert Crédito: Divulgação/Real Madrid e MLS

O ex-goleiro da seleção paraguaia José Luis Chilavert voltou a se envolver em controvérsia ao comentar o mais recente caso de racismo envolvendo Vini Jr.. Em entrevista à Rádio Rivadavia, da Argentina, o ex-atleta criticou o brasileiro após a acusação feita contra o meia Gianluca Prestianni, do Benfica, durante partida contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões.

Na terça-feira (17), Vini Jr. afirmou ter sido chamado de “macaco” por Prestianni no confronto disputado no Estádio da Luz. O caso está sob apuração da UEFA, mas Chilavert saiu em defesa do jogador argentino e responsabilizou o atacante brasileiro pelo início da confusão.

"Eu me solidarizo com Prestianni porque Vinicius é o primeiro a insultar todos. Se você olhar para a câmera, ele vai te chamar de 'covarde' primeiro. O primeiro insulto veio do jogador de pele negra", disse o ex-goleiro.

Chilavert também afirmou que a entidade europeia não deveria punir o atleta do Benfica e criticou o que considera uma mudança no ambiente do futebol moderno.

"(Se punirem Prestianni) levaria a que a comunidade gay, lésbica e companhia fossem o exemplo a seguir. E não, o futebol é um retângulo onde homens jogam e onde costumávamos dizer todo tipo de coisa uns aos outros. Desde que introduziram microfones e vídeo, está 'amaricado'".

Além de defender Prestianni, o ex-jogador questionou declarações antigas de Vini Jr., feitas em documentário da Netflix, nas quais o brasileiro falou sobre o desejo de um futebol mais justo para pessoas negras.

"Houve um jogo entre Brasil e Espanha em que uma câmera da Netflix estava filmando Vinicius, e ele disse, chorando, que gostaria de um mundo do futebol onde pessoas negras pudessem ter vidas melhores. Ele estava discriminando. Será que ele quer que pessoas brancas vivam na miséria?", afirmou.

Chilavert também fez críticas generalizadas aos brasileiros, alegando que o país seria um dos mais racistas da América do Sul.

"Porque os brasileiros são os primeiros racistas que existem na América do Sul. Digo isso porque, quando eu estava em atividade, a primeira coisa que te insultavam era: 'Ah, você é paraguaio, o Paraguai é uma aldeia do Brasil, é o povo pobre do Brasil', e me diziam de tudo”.

