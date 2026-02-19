Acesse sua conta
Real Madrid entrega provas de racismo contra Vini Jr. à UEFA: 'Atos inaceitáveis'

Vini Jr. acessou o árbitro assim que foi atacado por Prestianni e o protocolo de racismo foi aberto durante a partida contra o Benfica

  Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro
  Foto do(a) author(a) Estadão

  • Alan Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:36

Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino Crédito: Reprodução

O Real Madrid parece disposto a entrar em campo na quarta-feira, dia 25, no duelo de volta com o Benfica, pelos playoffs da Champions League, com o caso de racismo de Prestianni contra Vini Jr. resolvido. Nesta quinta-feira, o clube merengue revelou ter entregue "todas as provas" à investigação da Uefa.

Vini Jr. acessou o árbitro assim que foi atacado por Prestianni e o protocolo de racismo foi aberto durante a partida do Estádio da Luz, na última terça-feira. O meio-campista colocou a mão na bola para esconder sua fala, mas Mbappé, de forma contundente, e Valverde, ambos do Real Madrid, saíram em defesa do companheiro revelando que ouviram o argentino dizer "macaco."

A Uefa abriu uma investigação e, um dia depois de o Benfica garantir, em nota oficial, que vai prestar toda colaboração, sempre em defesa de seus jogador de 20 anos, foi a vez de o Real Madrid seguir a mesma linha.

"O Real Madrid C.F. anuncia que forneceu hoje à Uefa todas as provas disponíveis relativas aos incidentes ocorridos na terça-feira passada, 17 de fevereiro, durante o jogo da Champions League que a nossa equipe disputou em Lisboa contra o SL Benfica", anunciou os merengues.

Mourinho desconversa sobre racismo e detona comemoração de Vini Jr: 'Acabou com o jogo'

Virginia reage após Vini Jr. denunciar racismo na Champions League

'Chamou de macaco cinco vezes': Mbappé relata ofensas racistas de jogador argentino contra Vini Jr

Gianluca Prestianni: quem é o jogador argentino acusado de racismo em jogo por Vini Jr

Vini Jr faz golaço e denuncia racismo de jogador argentino após comemoração

"O nosso clube cooperou ativamente com a investigação aberta pela Uefa na sequência dos atos inaceitáveis de racismo que ocorreram durante esse jogo. O Real Madrid expressa a sua gratidão pelo apoio e carinho unânimes demonstrados ao nosso jogador Vinicius Jr. por todos os setores do mundo do futebol", agradeceu o clube.

Vini Jr. Enfrenta uma luta diária contra a discriminação racial e o clube garante que jamais deixará de apoiá-lo. "O Real Madrid continuará a trabalhar, em colaboração com todas as instituições, para erradicar o racismo, a violência e o ódio no esporte e na sociedade."

