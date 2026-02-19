BAIXAS

Bahia terá dois desfalques importantes para jogo de volta na Libertadores

Dupla de zaga que entrou em campo diante do O'Higgins vai precisar ser mantida

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 18:11

Kanu não joga a partida de volta pela Libertadores

A invencibilidade do Bahia em 2026 enfim chegou ao fim — e justamente no pior momento possível, de forma bastante frustrante. Após oito vitórias e três empates nos 11 primeiros jogos do ano, o Esquadrão conheceu sua primeira derrota na temporada diante do O’Higgins, no Chile, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da Libertadores, até então o compromisso mais importante da equipe no ano. De quebra, o Tricolor já sabe que não poderá contar com os zagueiros Kanu e David Duarte para o jogo de volta.

A dupla de zagueiros já estavam fora por lesão, mas a confirmação de que não vão se recuperar a tempo veio de Rogério Ceni. Ambos permanecem no departamento médico e são desfalques confirmados para a partida na Arena Fonte Nova. Com isso, o comandante tricolor vai precisar manter a dupla de zaga com Gabriel Xavier e Ramos Mingo. Sobre o camisa três, Ceni confessou que o jogador não fez uma boa partida, mas destacou que confia em Xavier para a partida.

"Acho que temos que passar confiança para o Gabriel. Hoje foi um jogo contra um nove muito difícil de marcar, de muita bola longa para o nove. Perdemos também a segunda bola, que foi ainda mais problemático. E eles devem usar isso também no jogo da volta. Gabriel marcou um jogador muito chato, muito difícil de ser marcado", disse.

"Não fez um grande jogo, mas é ele que vai jogar na quarta, a mesma dupla de zaga, e tenho certeza que vão se recuperar. Hoje muitos jogadores estiveram abaixo do que a gente espera, mas tenho muita confiança e acredito na força da nossa torcida para o jogo de volta", complementou o treinador.

Esta é a quinta temporada de Gabriel Xavier pela equipe profissional do Bahia. Ao todo, o defensor entrou em campo em 127 partidas na carreira com a camisa azul, vermelha e branca. Neste período, foi o responsável por balançar as redes em três oportunidades. Kanu e David Duarte, por outro lado, chegaram a Salvador em 2023. Enquanto Kanu tem 126 partidas completas pelo Tricolor, David Duarte entrou em campo 81 vezes pelo clube baiano.

Além do revés por 1x0, que obriga o time a vencer o confronto de volta por ao menos dois gols de diferença para avançar diretamente, sem a necessidade de cobranças de pênalti, o desempenho em campo também decepcionou. O próprio técnico Rogério Ceni reconheceu que a atuação foi “desastrosa”, especialmente no primeiro tempo. Ainda assim, o treinador demonstrou confiança na possibilidade de reverter o cenário na partida decisiva.

“Foi um primeiro tempo desastroso, não conseguimos desde o começo. Eles poderiam ter feito até mais que um gol no primeiro tempo. Tivemos que fazer uma mudança cedo para ter mais controle de jogo. Acho que foi uma noite em que muitas peças não jogaram bem, foram mal individualmente. Tivemos também poucas chances de gol. Mas é um 1x0 que na Libertadores acontece bastante, e temos confiança de que podemos reverter. Vamos contar com nosso torcedor para isso”, garantiu o comandante tricolor em coletiva após a partida.

Com foco total na reversão do placar, na partida marcada para a próxima quarta-feira (25), às 19h, na Fonte Nova, o elenco tricolor se reapresenta nesta sexta-feira (20), no CT Evaristo de Macedo, para iniciar a preparação.