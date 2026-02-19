NOVO LAR

Ex-Bahia é apresentado por rival da Série A e dispara: 'O peso é maior'

A direção do Colorado vai desembolsar 1 milhão de euros (R$ 6,19 milhões pela cotação atual) pela compra do lateral-esquerdo

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 17:08

Matheus Bahia defendendo as cores do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Após ser vendido pelo Bahia para o Internacional, rival do Esquadrão na disputa do Campeonato Brasileiro, o lateral esquerdo Matheus Bahia foi apresentado oficialmente como novo reforço do Colorado e falou sobre o desafio de jogar no clube do Rio Grande do Sul.

"Eu vou começar a ter minutos aos poucos porque eu cheguei um pouco depois. Então, os jogadores estão aqui, estão na batida e talvez eu ainda não esteja no mesmo nível que eles, que é natural, mas eu preciso só de pouco tempo para poder estar no mesmo nível que eles. Se o professor optar por mim na quarta, eu acredito que eu vou estar pronto porque já é a segunda semana que eu estou treinando aqui bem forte", disse sobre a expectativa para a estreia.

Nas últimas duas temporadas, defendeu o Ceará e falou com carinho sobre o antigo clube. "Tive uma passagem muito boa lá no Ceará, mesmo com o rebaixamento. É um clube muito especial para mim porque vivi grandes momentos, me trouxe de volta para o cenário do Brasil e me fez chegar aqui, né? Então eu tenho uma gratidão muito grande pelo Ceará, mas agora minha história começa aqui no Inter. O peso é maior, querendo ou não, porque é um clube gigante, poucos times no Brasil foram campeões mundiais, então é um desafio muito grande", falou.

Revelado pelo próprio Bahia após passagens nas bases de Palmeiras e Athletico-PR, o defensor soma 117 jogos pelo clube, com quatro gols e oito assistências. Nas últimas duas temporadas, esteve emprestado ao Ceará, onde foi titular absoluto entre 2024 e 2025, acumulando 93 partidas e 11 assistências, antes de retornar ao time baiano.

"Hoje me considero um lateral construtivo que conseguiu, com o tempo, equilibrar defensa e ataque. Já joguei um pouco mais para dentro, já fui de ala, fiz uma função mais defensiva, então acho que consigo ter esse equilíbrio e ajudar da melhor forma, onde o professor preferir", explicou.