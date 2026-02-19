Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-Bahia é apresentado por rival da Série A e dispara: 'O peso é maior'

A direção do Colorado vai desembolsar 1 milhão de euros (R$ 6,19 milhões pela cotação atual) pela compra do lateral-esquerdo

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 17:08

Matheus Bahia defendendo as cores do Bahia
Matheus Bahia defendendo as cores do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Após ser vendido pelo Bahia para o Internacional, rival do Esquadrão na disputa do Campeonato Brasileiro, o lateral esquerdo Matheus Bahia foi apresentado oficialmente como novo reforço do Colorado e falou sobre o desafio de jogar no clube do Rio Grande do Sul. 

"Eu vou começar a ter minutos aos poucos porque eu cheguei um pouco depois. Então, os jogadores estão aqui, estão na batida e talvez eu ainda não esteja no mesmo nível que eles, que é natural, mas eu preciso só de pouco tempo para poder estar no mesmo nível que eles. Se o professor optar por mim na quarta, eu acredito que eu vou estar pronto porque já é a segunda semana que eu estou treinando aqui bem forte", disse sobre a expectativa para a estreia.

Relembre a passagem de Matheus Bahia pelo Bahia

Matheus Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Matheus Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Matheus Bahia por Felipe Oliveira/ EC Bahia
Matheus Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 4
Matheus Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia

Nas últimas duas temporadas, defendeu o Ceará e falou com carinho sobre o antigo clube. "Tive uma passagem muito boa lá no Ceará, mesmo com o rebaixamento. É um clube muito especial para mim porque vivi grandes momentos, me trouxe de volta para o cenário do Brasil e me fez chegar aqui, né? Então eu tenho uma gratidão muito grande pelo Ceará, mas agora minha história começa aqui no Inter. O peso é maior, querendo ou não, porque é um clube gigante, poucos times no Brasil foram campeões mundiais, então é um desafio muito grande", falou.

Revelado pelo próprio Bahia após passagens nas bases de Palmeiras e Athletico-PR, o defensor soma 117 jogos pelo clube, com quatro gols e oito assistências. Nas últimas duas temporadas, esteve emprestado ao Ceará, onde foi titular absoluto entre 2024 e 2025, acumulando 93 partidas e 11 assistências, antes de retornar ao time baiano.

LEIA MAIS

Jogo do Bahia no Baianão sofre nova mudança; saiba o que mudou

Ceni confia em virada do Bahia após derrota e atuação 'desastrosa' contra o O'Higgins

Bahia sofre gol cedo, joga mal e estreia com derrota para o O’Higgins na Libertadores

Bahia volta a Pituaçu após três anos em jogo antecipado do Campeonato Baiano

Ex-Bahia e esposa ficam feridos em acidente na BR-101; carro pegou fogo

"Hoje me considero um lateral construtivo que conseguiu, com o tempo, equilibrar defensa e ataque. Já joguei um pouco mais para dentro, já fui de ala, fiz uma função mais defensiva, então acho que consigo ter esse equilíbrio e ajudar da melhor forma, onde o professor preferir", explicou.

A direção do Colorado vai desembolsar 1 milhão de euros (R$ 6,19 milhões pela cotação atual) pela compra do lateral-esquerdo, que assinou por dois anos. O jogador chega no Inter para disputar posição com Bernabei, hoje titular de Paulo Pezzolano.

Mais recentes

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
Imagem - Volante que fracassou no Vitória é anunciado por clube da Série B

Volante que fracassou no Vitória é anunciado por clube da Série B
Imagem - Ex-goleiro Chilavert defende Prestianni e ataca Vini Jr e brasileiros

Ex-goleiro Chilavert defende Prestianni e ataca Vini Jr e brasileiros

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas