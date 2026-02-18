REENCONTRO

Bahia volta a Pituaçu após três anos em jogo antecipado do Campeonato Baiano

A FBF antecipou a data e mudou o local do duelo entre Esquadrão e Atlético de Alagoinhas

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 18:00

Torcida do Bahia no estádio de Pituaçu Crédito: Arrison Marinho/CORREIO

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) confirmou, nesta quarta-feira (18), mudanças na última rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano. O confronto entre Atlético de Alagoinhas e Bahia foi antecipado de domingo para o sábado (21), às 16h, além de ter o local alterado do Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, para o Estádio de Pituaçu, mantendo o mando do Carcará.

A alteração ocorreu a pedido do clube mandante, com concordância do Bahia e da TVE Bahia, detentora dos direitos de transmissão. Como a situação das equipes já está definida — o Tricolor garantiu a liderança geral e o Atlético está matematicamente rebaixado — a mudança não interfere na disputa por classificação ou permanência, que seguirá concentrada nos demais jogos da rodada, todos marcados para domingo (22), às 16h.

O duelo também marca o retorno do Bahia a Pituaçu após três anos sem atuar no estádio pelo estadual. A última partida do clube no local foi em janeiro de 2023, quando venceu a Juazeirense por 3x1 na estreia daquela edição do torneio.