Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia volta a Pituaçu após três anos em jogo antecipado do Campeonato Baiano

A FBF antecipou a data e mudou o local do duelo entre Esquadrão e Atlético de Alagoinhas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 18:00

Torcida do Bahia no estádio de Pituaçu
Torcida do Bahia no estádio de Pituaçu Crédito: Arrison Marinho/CORREIO

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) confirmou, nesta quarta-feira (18), mudanças na última rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano. O confronto entre Atlético de Alagoinhas e Bahia foi antecipado de domingo para o sábado (21), às 16h, além de ter o local alterado do Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, para o Estádio de Pituaçu, mantendo o mando do Carcará.

A alteração ocorreu a pedido do clube mandante, com concordância do Bahia e da TVE Bahia, detentora dos direitos de transmissão. Como a situação das equipes já está definida — o Tricolor garantiu a liderança geral e o Atlético está matematicamente rebaixado — a mudança não interfere na disputa por classificação ou permanência, que seguirá concentrada nos demais jogos da rodada, todos marcados para domingo (22), às 16h.

As contratações mais caras da história do Bahia

Lucho Rodríguez foi contratado junto ao Liverpool-URU por R$ 65 milhões em 2024 por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Sanabria foi contratado junto ao Al Ain-EAU por R$ 32 milhões em agosto de 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luiz Gustavo foi contatado junto ao Vasco por R$ 32 milhões em agosto de 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Erick foi contratado junto ao Atlhetico-PR por R$ 28,7 milhões no começo de 2025 por Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Ramos Mingo foi contado junto ao Defensa y Justicia-ARG por R$ 27,4 milhões no começo de 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Caio Alexandre foi contratado junto ao Fortaleza por R$ 24,3 milhões em 2024 por Letícia Martins/ EC Bahia
Jean Lucas foi contrato junto ao Santos por R$ 24,2 milhões em 2024 por Tiago Caldas/EC Bahia
Erick Pulga foi contratado junto ao Ceará por R$ 18,8 milhões no começo de 2025 por Catarina Brandão/EC Bahia
Jhoanner Chávez foi contratado junto ao Indepiendente del Valle-EQU por R$ 18 milhões em 2023 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Michel Araújo foi contratado junto São Paulo por R$ 17,3 milhões no começo de 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Román Gómez foi contratado junto ao Estudiantes por R$ 16,1 milhões em janeiro de 2026 por Divulgação
Cauly foi contratado junto ao Ludogorets-BUL por R$ 13,8 milhões em 2023 por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 12
Lucho Rodríguez foi contratado junto ao Liverpool-URU por R$ 65 milhões em 2024 por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia

O duelo também marca o retorno do Bahia a Pituaçu após três anos sem atuar no estádio pelo estadual. A última partida do clube no local foi em janeiro de 2023, quando venceu a Juazeirense por 3x1 na estreia daquela edição do torneio.

Além disso, Pituaçu guarda lembranças importantes para a história recente tricolor. Foi no estádio que o Bahia conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2010, depois de sete anos longe da elite nacional, e encerrou um jejum de dez anos sem títulos estaduais ao levantar o troféu baiano de 2012.

LEIA MAIS 

O’Higgins x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Bahia inicia caminhada na Libertadores contra o O’Higgins em jogo decisivo no Chile

Cauly se despede do Bahia e é anunciado no São Paulo: 'Dia especial'

'Estamos no caminho certo', diz Everton Ribeiro após triunfo do Bahia contra o Vasco

Onde está William Barbio? Atacante que marcou época no Bahia vive estabilidade pela primeira vez

Tags:

Bahia Campeonato Baiano 2026

Mais recentes

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
Imagem - Volante que fracassou no Vitória é anunciado por clube da Série B

Volante que fracassou no Vitória é anunciado por clube da Série B
Imagem - Ex-goleiro Chilavert defende Prestianni e ataca Vini Jr e brasileiros

Ex-goleiro Chilavert defende Prestianni e ataca Vini Jr e brasileiros

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas