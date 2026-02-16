Acesse sua conta
Cauly se despede do Bahia e é anunciado no São Paulo: 'Dia especial'

Meia chega por empréstimo e já está à disposição de Hernán Crespo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 15:44

Cauly tem 140 partidas pelo Bahia
Cauly tem 140 partidas pelo Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O meia Cauly encerrou oficialmente a passagem pelo Esporte Clube Bahia nesta segunda-feira (16) e foi confirmado como reforço do São Paulo Futebol Clube. O jogador de 30 anos chega ao clube paulista por empréstimo, com contrato válido até o fim de 2026.

A despedida foi marcada por uma publicação nas redes sociais, em que o atleta classificou o momento como marcante na carreira. "Hoje é um dia especial em todos os sentidos. Há três anos chegava ao meu país natal para jogar profissionalmente pela primeira vez. E graças ao @ecbahia , que me abriu as portas e confiou que essa parceria poderia dar muito certo. E deu.", escreveu Cauly.

Relembre a passagem de Cauly pelo Bahia

Cauly com a camisa do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Tiago Caldas/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Tiago Caldas/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira / EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Paula Fróes/CORREIO
Cauly com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 20
Cauly com a camisa do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia

No texto, o meia relembrou a trajetória construída no Tricolor baiano. Ele destacou a evolução do clube no período em que vestiu a camisa azul, vermelha e branca — da luta contra o rebaixamento à classificação para a Libertadores — e agradeceu aos funcionários e à torcida.

"Obviamente não podia deixar de agradecer à Nação Tricolor, que me abraçou desde o primeiro momento. Vocês foram fundamentais em todos os passos, sempre. Encaro agora um novo desafio, mas deixo aqui todo meu carinho e grandes memórias. Obrigado, Bahia.", completou.

Pouco depois da despedida, o São Paulo oficializou o anúncio do meia. Cauly desembarcou na capital paulista na última quinta-feira, passou por exames médicos na sexta e já está à disposição do técnico Hernán Crespo.

Sem sequência na atual temporada — foram apenas duas partidas disputadas em 2026 — o jogador deixa o Bahia com números expressivos: 23 gols, 26 assistências e 174 jogos. No período, conquistou dois títulos estaduais e a Copa do Nordeste de 2025, além de participar das campanhas no Campeonato Brasileiro que garantiram vagas do clube na Libertadores.

Tags:

Bahia Futebol são Paulo Cauly

