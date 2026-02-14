Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

AO VIVO: assista ao jogo Bahia x Jacuipense pelo Baianão 2026

Tricolor defende liderança neste sábado (14), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 15:41

Torcida do Bahia na Fonte Nova
Torcida do Bahia na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Bahia e Jacuipense entram em campo neste sábado (14), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela oitava rodada do Campeonato Baiano. O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, na TVE, e também pela internet.

O Bahia chega à partida na liderança do estadual, com 19 pontos conquistados em sete jogos. A equipe comandada por Rogério Ceni ainda não perdeu na competição, soma seis vitórias e um empate e já garantiu vaga na semifinal.

Leia mais

Imagem - Bahia encaminha empréstimo de Cauly para clube do Brasileirão

Bahia encaminha empréstimo de Cauly para clube do Brasileirão

Imagem - AO VIVO: assista à transmissão do Carnaval de Salvador 2026 deste sábado (14)

AO VIVO: assista à transmissão do Carnaval de Salvador 2026 deste sábado (14)

Imagem - Barra-Ondina: confira as fotos do primeiro dia do Carnaval

Barra-Ondina: confira as fotos do primeiro dia do Carnaval

Do outro lado, a Esporte Clube Jacuipense ocupa a sétima colocação, com nove pontos. O time tenta se aproximar do G4 e está a um ponto de distância do Porto Sport Club e do Esporte Clube Vitória, que aparecem na zona de classificação.

Onde assistir Bahia x Jacuipense

A partida terá transmissão da TVE Bahia, na TV, e também pelo canal oficial da emissora no YouTube.

Ficha técnica

Data: 14 de fevereiro de 2026

Horário: 16h, de Brasília

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Rodada: 8ª do Campeonato Baiano

Tags:

Bahia Futebol

Mais recentes

Imagem - Namorada de Lucas Pinheiro, atriz Isadora Cruz celebra ouro e diz que ensinou hino brasileiro ao atleta

Namorada de Lucas Pinheiro, atriz Isadora Cruz celebra ouro e diz que ensinou hino brasileiro ao atleta
Imagem - Rayssa Leal estreia em 2026 com vaga na final da SLS em Sydney

Rayssa Leal estreia em 2026 com vaga na final da SLS em Sydney
Imagem - É OURO!!! Lucas Pinheiro faz história e conquista medalha inédita para o Brasil na Olimpíada de Inverno

É OURO!!! Lucas Pinheiro faz história e conquista medalha inédita para o Brasil na Olimpíada de Inverno

MAIS LIDAS

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
01

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Band anuncia fim do MasterChef; entenda
02

Band anuncia fim do MasterChef; entenda

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
03

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma

Imagem - Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2026: prazo para liberação, onde acessar e como agir em caso de atraso
04

Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2026: prazo para liberação, onde acessar e como agir em caso de atraso