AO VIVO: assista ao jogo Bahia x Jacuipense pelo Baianão 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 15:41
Bahia e Jacuipense entram em campo neste sábado (14), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela oitava rodada do Campeonato Baiano. O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, na TVE, e também pela internet.
O Bahia chega à partida na liderança do estadual, com 19 pontos conquistados em sete jogos. A equipe comandada por Rogério Ceni ainda não perdeu na competição, soma seis vitórias e um empate e já garantiu vaga na semifinal.
Do outro lado, a Esporte Clube Jacuipense ocupa a sétima colocação, com nove pontos. O time tenta se aproximar do G4 e está a um ponto de distância do Porto Sport Club e do Esporte Clube Vitória, que aparecem na zona de classificação.
Onde assistir Bahia x Jacuipense
A partida terá transmissão da TVE Bahia, na TV, e também pelo canal oficial da emissora no YouTube.
Ficha técnica
Data: 14 de fevereiro de 2026
Horário: 16h, de Brasília
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador
Rodada: 8ª do Campeonato Baiano