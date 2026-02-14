FUTEBOL

AO VIVO: assista ao jogo Bahia x Jacuipense pelo Baianão 2026

Tricolor defende liderança neste sábado (14), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano

Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 15:41

Torcida do Bahia na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Bahia e Jacuipense entram em campo neste sábado (14), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela oitava rodada do Campeonato Baiano. O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, na TVE, e também pela internet.

O Bahia chega à partida na liderança do estadual, com 19 pontos conquistados em sete jogos. A equipe comandada por Rogério Ceni ainda não perdeu na competição, soma seis vitórias e um empate e já garantiu vaga na semifinal.

Do outro lado, a Esporte Clube Jacuipense ocupa a sétima colocação, com nove pontos. O time tenta se aproximar do G4 e está a um ponto de distância do Porto Sport Club e do Esporte Clube Vitória, que aparecem na zona de classificação.

Onde assistir Bahia x Jacuipense

A partida terá transmissão da TVE Bahia, na TV, e também pelo canal oficial da emissora no YouTube.

Ficha técnica

Data: 14 de fevereiro de 2026

Horário: 16h, de Brasília

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador