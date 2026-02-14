AO VIVO: assista à transmissão do Carnaval de Salvador 2026 deste sábado (14)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 15:33
O Carnaval de Salvador começou! Não quer ir pra rua e quer curtir tudo o que está rolando? Assista ao vivo:
Circuito Osmar (Campo Grande)
14 de fevereiro (sábado)
* A partir das 10h30
Tio Paulinho e Filhos deJorge
Pipoca Dice - Carla Perez
Teen Gatas e Gatos
Todo Menino é Um Rei/ Pequeno Príncipe de Airá - Samba Tororó/ Jorge Fogueirão
Didá
Banda da Saudade
Samba Maria
Durval Lelys
As Muquiranas - Xanddy Harmonia
Escanduras
Thiago Aquino
Canelight
Projeto Especial Alegria Alegria Viva o Carnaval
Viviane Tripodi
Bola Cheia
Trio Juan e Ravena
Tonho Matéria
Targino Gondin
Banda Srmandinho, Dodô e Osmar
Banda Papa Léguas
As Kuviteiras
Grupo Revelação
BaianaSystem
Silvano Sales
Banda Malê
Banda Afro Muzenza
Forró Elétrico
Trio Comcar
Magary
Zaú Pássaro
Banda Bankoma
Jaké
Trio do Comcar 2
Afinidade
Q Felicidade
Bloco Tô Aê
Nessa/ Tiri/ Taian Riachão
A Vingodora
Band'Aiyê
Zé Paredão
Circuito Dodô (Barra-Ondina)
14 de fevereiro (sábado)
*A partir das 14h
Microtrio Ivan Huol - Bolinho de Estudante
Ivete Sangalo
Bell Marques
Banda Eva
Léo Santana
Tomate
Carlinhos Brown
Tony Salles
Psirico
Tayrone
Alinne Rosa
Linguagem de Tambor
Bloco Siri com Tody
Margareth Menezes e convidados
Papazonni
Paredão
Saulo Calmon
Noelson do Cavaco e Davi
Guig Ghetto
Luana Monalisa
Circuito Batatinha (Pelourinho)
14 de fevereiro (sábado)
* A partir das 16h
Acará
Bloco O Mangue
Afoxé Mesa De Ogãs
Alerta Mente Negra
Bloco Ginga E Remandiola
Bloco Mucum'G
Bloco Reggae Cabeça De Gelo
Chabis'C
Dana-Dana De Coutos
É Com Esse Que Eu Vou
Eterna Juventude'
Filhas De Gandhy
Filhos De Nanã
Kizumba
Korin Nagô
Laroyê Arriba
Mulheres Na Folia
Mutuê
Oriobá
Rodopiô
Rosa Jaguaricema
Sambetão
Tambores E Cores
Tempero De Negro
? Contrafluxo (Centro/Avenida Carlos Gomes)
14 de fevereiro (sábado)
*A partir das 16h
Filhos De Korin Efan
Araiyê
Abuse E Use
Bloco Cultural - Netos De Gandhy
Mania De Sambar / As Gostosas
As Sapatonas
Axé Dadá
Toaê
Quintal Do Samba
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.