AO VIVO: assista à transmissão do Carnaval de Salvador 2026 deste sábado (14)

Ivete Sangalo faz sua estreia na avenida hoje

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 15:33

Ivete Sangalo
Ivete Sangalo Crédito: Vitor Santos / AgNews

O Carnaval de Salvador começou! Não quer ir pra rua e quer curtir tudo o que está rolando? Assista ao vivo:

Confira a programação abaixo:

Circuito Osmar (Campo Grande)

14 de fevereiro (sábado)

* A partir das 10h30

Tio Paulinho e Filhos deJorge

Pipoca Dice - Carla Perez

Teen Gatas e Gatos

Todo Menino é Um Rei/ Pequeno Príncipe de Airá - Samba Tororó/ Jorge Fogueirão

Didá

Banda da Saudade

Samba Maria

Durval Lelys

As Muquiranas - Xanddy Harmonia

Escanduras

Thiago Aquino

Canelight

Projeto Especial Alegria Alegria Viva o Carnaval

Viviane Tripodi

Bola Cheia

Trio Juan e Ravena

Tonho Matéria

Targino Gondin

Banda Srmandinho, Dodô e Osmar

Banda Papa Léguas

As Kuviteiras

Grupo Revelação

BaianaSystem

Silvano Sales

Banda Malê

Banda Afro Muzenza

Forró Elétrico

Trio Comcar

Magary

Zaú Pássaro

Banda Bankoma

Jaké

Trio do Comcar 2

Afinidade

Q Felicidade

Bloco Tô Aê

Nessa/ Tiri/ Taian Riachão

A Vingodora

Band'Aiyê

Zé Paredão

Circuito Dodô (Barra-Ondina)

14 de fevereiro (sábado)

*A partir das 14h

Microtrio Ivan Huol - Bolinho de Estudante

Ivete Sangalo

Bell Marques

Banda Eva

Léo Santana

Tomate

Carlinhos Brown

Tony Salles

Psirico

Tayrone

Alinne Rosa

Linguagem de Tambor

Bloco Siri com Tody

Margareth Menezes e convidados

Papazonni

Paredão

Saulo Calmon

Noelson do Cavaco e Davi

Guig Ghetto

Luana Monalisa

Circuito Batatinha (Pelourinho)

14 de fevereiro (sábado)

* A partir das 16h

Acará

Bloco O Mangue

Afoxé Mesa De Ogãs

Alerta Mente Negra

Bloco Ginga E Remandiola

Bloco Mucum'G

Bloco Reggae Cabeça De Gelo

Chabis'C

Dana-Dana De Coutos

É Com Esse Que Eu Vou

Eterna Juventude'

Filhas De Gandhy

Filhos De Nanã

Kizumba

Korin Nagô

Laroyê Arriba

Mulheres Na Folia

Mutuê

Oriobá

Rodopiô

Rosa Jaguaricema

Sambetão

Tambores E Cores

Tempero De Negro

? Contrafluxo (Centro/Avenida Carlos Gomes)

14 de fevereiro (sábado)

*A partir das 16h

Filhos De Korin Efan

Araiyê

Abuse E Use

Bloco Cultural - Netos De Gandhy

Mania De Sambar / As Gostosas

As Sapatonas

Axé Dadá

Toaê

Quintal Do Samba

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Ivete Sangalo

