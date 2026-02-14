Acesse sua conta
Shawn Mendes sobe no trio de Ivete Sangalo e faz estreia no Carnaval de Salvador

O astro canadense Shawn Mendes é um dos convidados da musa baiana

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 14:56

Shawn Mendes estreia no Carnaval de Salvador
Shawn Mendes estreia no Carnaval de Salvador Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

O trio de Ivete Sangalo ficou ainda mais especial neste sábado de Carnaval. O astro canadense Shawn Mendes é um dos convidados da musa baiana para o desfile no circuito Barra/Ondina, à frente do tradicional Bloco Coruja.

Já habituado a Salvador, o cantor chegou ao trio por volta das 14h40 ao lado da atriz Bruna Marquezine. A presença do artista internacional chamou atenção dos foliões e reforçou o clima de celebração no circuito.

Shawn Mendes estreia no Carnaval de Salvador ao lado de Marquezine em trio de Ivete
Shawn Mendes estreia no Carnaval de Salvador ao lado de Marquezine em trio de Ivete Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

O cantor canadense Shawn Mendes retornou a Salvador, desta vez acompanhado da atriz Bruna Marquezine. Na manhã deste sábado (14), os dois foram recebidos na casa de Ivete Sangalo, que mostrou o encontro nas redes sociais enquanto se preparava para sair com o tradicional Bloco Coruja.

Ivete foi surpreendida ao perceber a chegada dos visitantes durante os preparativos. Bruna entrou cantando o sucesso da cantora, “Vampirinha”, o que arrancou risadas da anfitriã. Ao ver a atriz, Ivete reagiu de forma espontânea e elogiou a convidada: "Que isso... tô muito enjoada. C...", disse, em tom descontraído.

Leia mais no Alô Alô Bahia

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

