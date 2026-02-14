BAHIA-ONDINA

Shawn Mendes sobe no trio de Ivete Sangalo e faz estreia no Carnaval de Salvador

O astro canadense Shawn Mendes é um dos convidados da musa baiana

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 14:56

Shawn Mendes estreia no Carnaval de Salvador Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

O trio de Ivete Sangalo ficou ainda mais especial neste sábado de Carnaval. O astro canadense Shawn Mendes é um dos convidados da musa baiana para o desfile no circuito Barra/Ondina, à frente do tradicional Bloco Coruja.

Já habituado a Salvador, o cantor chegou ao trio por volta das 14h40 ao lado da atriz Bruna Marquezine. A presença do artista internacional chamou atenção dos foliões e reforçou o clima de celebração no circuito.

Shawn Mendes estreia no Carnaval de Salvador ao lado de Marquezine em trio de Ivete Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

O cantor canadense Shawn Mendes retornou a Salvador, desta vez acompanhado da atriz Bruna Marquezine. Na manhã deste sábado (14), os dois foram recebidos na casa de Ivete Sangalo, que mostrou o encontro nas redes sociais enquanto se preparava para sair com o tradicional Bloco Coruja.

Ivete foi surpreendida ao perceber a chegada dos visitantes durante os preparativos. Bruna entrou cantando o sucesso da cantora, “Vampirinha”, o que arrancou risadas da anfitriã. Ao ver a atriz, Ivete reagiu de forma espontânea e elogiou a convidada: "Que isso... tô muito enjoada. C...", disse, em tom descontraído.