Com homenagem a Xuxa, Carla Perez se despede do Algodão Doce no Carnaval de Salvador

Artista se vestiu de Paquita para comandar bloco, que teve participação de Patati e Patata

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 14:00

Carla Perez comanda o trio Pipoca Doce
Carla Perez comanda o trio Algodão Doce Crédito: Vitor Santos/AgNews

O circuito Campo Grande foi palco, na manhã deste sábado (14), de um dos momentos tradicionais do Carnaval 2026: a passagem do bloco infantil Algodão Doce. Mas, dessa vez, com uma diferença: é o último ano de Carla Perez no comando do projeto. Após mais de 20 anos à frente do trio, a artista encerra seu ciclo, e os fãs estavam lá para curtir e se despedir.

A apresentação desse ano teve como tema "Sonho de Criança", pensado como uma comemoração da infância e da trajetória construída ao longo dos anos com o bloco Algodão Doce e o trio Pipoca Doce. No figurino, Carla fez uma homenagem a Xuxa Meneghel e usou uma roupa de paquita.

O bloco atrai não só crianças e suas famílias, mas grupos de várias gerações, que até mesmo ultrapassam as fronteiras de Salvador. É o caso de Jever Machado, que veio de Minas Gerais para se encontrar com o amigo Telmo Júnior, de 38 anos. Ele disse que veio exclusivamente para Salvador para aproveitar os momentos com a cantora ao lado do amigo. "Esse momento do bloco é também um ponto de encontro de fãs da Carla do Brasil todo. É um momento triste, mas de muita união", afirmou.

Carla falou ao CORREIO sobre a passagem de bastão. A loira não revelou quem pode ser sua sucessora, mas comentou sobre as expectativas. "Estou na torcida para que seja alguém que realmente ame trabalhar com as crianças e dê continuidade à esse legado".

Para os foliões, a sensação é de dever cumprido. Maria França, que frequenta o Algodão Doce há 12 anos, destacou a importância da estrutura para sua filha, Agatha Sofia, de 6 anos, que é cadeirante. "É um espaço seguro, tranquilo e, acima de tudo, acessível para ela", ressaltou Maria, que vê na saída de Carla o fechamento de um legado que agora "abre espaço para novos nomes".

Durante a passagem no Campo Grande neste sábado (14), um dos pontos altos foi a participação da dupla Patati e Patata. Carla ainda prometeu muitas surpresas ao longo desses dois dias do bloco infantil. Ela volta a se apresentar no domingo (15), no circuito Osmar.]

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carla Perez Xuxa Pipoca Doce Algodão Doce

