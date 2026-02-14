FOLIA

Ivete Sangalo recebe Shawn Mendes e Bruna Marquezine no Carnaval de Salvador

Expectativa é que casal curta o primeiro dia de Ivete, que puxa Coruja hoje na Barra

Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 12:41

Ivete e Shawn Mendes Crédito: Reprodução

O cantor canadense Shawn Mendes retornou a Salvador, desta vez acompanhado da atriz Bruna Marquezine. Na manhã deste sábado (14), os dois foram recebidos na casa de Ivete Sangalo, que mostrou o encontro nas redes sociais enquanto se preparava para sair com o tradicional Bloco Coruja.

Ivete foi surpreendida ao perceber a chegada dos visitantes durante os preparativos. Bruna entrou cantando o sucesso da cantora, “Vampirinha”, o que arrancou risadas da anfitriã. Ao ver a atriz, Ivete reagiu de forma espontânea e elogiou a convidada: "Que isso... tô muito enjoada. C...", disse, em tom descontraído.

Não é a primeira vez que Shawn visita a capital baiana. Em passagem anterior, ele esteve na cidade a convite da cantora, que fez questão de levá-lo para conhecer pontos turísticos locais e até o hospedou.

O relacionamento entre Bruna e o artista foi assumido durante a temporada do músico no Brasil. Os dois passaram o réveillon juntos e foram vistos trocando beijos em diferentes ocasiões.

Carnaval

O casal desembarcou na capital baiana na última quarta-feira (11), antecipando a participação nas festas carnavalescas. Shawn havia retornado ao país dias antes e passou um período no Rio de Janeiro ao lado da atriz.

Ao chegar a Salvador, o cantor foi visto deixando o aeroporto por uma saída alternativa, seguindo direto para o hotel. Desde então, havia expectativa para a presença do artista na folia baiana. Bruna fez sua estreia na festa esse ano ontem, no Camarote 2222, ao lado da amiga Sasha Meneghel.