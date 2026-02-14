Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ivete Sangalo recebe Shawn Mendes e Bruna Marquezine no Carnaval de Salvador

Expectativa é que casal curta o primeiro dia de Ivete, que puxa Coruja hoje na Barra

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 12:41

Ivete e Shawn Mendes
Ivete e Shawn Mendes Crédito: Reprodução

O cantor canadense Shawn Mendes retornou a Salvador, desta vez acompanhado da atriz Bruna Marquezine. Na manhã deste sábado (14), os dois foram recebidos na casa de Ivete Sangalo, que mostrou o encontro nas redes sociais enquanto se preparava para sair com o tradicional Bloco Coruja.

Ivete foi surpreendida ao perceber a chegada dos visitantes durante os preparativos. Bruna entrou cantando o sucesso da cantora, “Vampirinha”, o que arrancou risadas da anfitriã. Ao ver a atriz, Ivete reagiu de forma espontânea e elogiou a convidada: "Que isso... tô muito enjoada. C...", disse, em tom descontraído.

Não é a primeira vez que Shawn visita a capital baiana. Em passagem anterior, ele esteve na cidade a convite da cantora, que fez questão de levá-lo para conhecer pontos turísticos locais e até o hospedou.

O relacionamento entre Bruna e o artista foi assumido durante a temporada do músico no Brasil. Os dois passaram o réveillon juntos e foram vistos trocando beijos em diferentes ocasiões.

Ivete recebeu Shawn e Bruna

Ivete Sangalo e Shawn Mendes por Reprodução
Ivete Sangalo e Shawn Mendes por Reprodução
Ivete e Bruna por Reprodução
Ivete e Bruna por Reprodução
Ivete Sangalo e Shawn Mendes por Reprodução
1 de 5
Ivete Sangalo e Shawn Mendes por Reprodução

Carnaval

O casal desembarcou na capital baiana na última quarta-feira (11), antecipando a participação nas festas carnavalescas. Shawn havia retornado ao país dias antes e passou um período no Rio de Janeiro ao lado da atriz.

Ao chegar a Salvador, o cantor foi visto deixando o aeroporto por uma saída alternativa, seguindo direto para o hotel. Desde então, havia expectativa para a presença do artista na folia baiana. Bruna fez sua estreia na festa esse ano ontem, no Camarote 2222, ao lado da amiga Sasha Meneghel.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Ivete Sangalo

Mais recentes

Imagem - Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador
Imagem - Fanfarra tem a mesma importância do trio e podemos provar

Fanfarra tem a mesma importância do trio e podemos provar
Imagem - O drama dos Macêdo, a herança bilionária do trio elétrico e o silêncio das estrelas do Carnaval

O drama dos Macêdo, a herança bilionária do trio elétrico e o silêncio das estrelas do Carnaval

MAIS LIDAS

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
01

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2026: prazo para liberação, onde acessar e como agir em caso de atraso
02

Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2026: prazo para liberação, onde acessar e como agir em caso de atraso

Imagem - Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador
03

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação dos principais circuitos neste sábado (14)
04

Carnaval Salvador 2026: confira a programação dos principais circuitos neste sábado (14)