Ao lado de Tati Dias, Lauana Prado faz chá de revelação em bloco de Carnaval e anuncia nome e sexo do bebê

Cantora sertaneja comandou bloco de rua em São Paulo

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 14:29

Lauana Prado Crédito: Edu Araujo/Agnews

Lauana Prado anunciou neste sábado (14) o sexo do bebê que está esperando. A cantora de 36 anos realizou um chá revelação durante o bloco de rua que comandou em São Paulo, e anunciou que o bebê é um menino. Ela também contou que o filho vai se chamar Dom Prado. A artista estava acompanhada da namorada, Tati Dias, de 35 anos, com quem teve um breve término e reatou em menos de um mês.

No palco, Lauana fez a revelação em clima de emoção e festa. "É com muita alegria que eu digo pra vocês, hoje, aqui no Ibirapuera, que o Baby Prado está a caminho. Gente, o meu neném é um menino! O Baby Dom está a caminho", disse a cantora, arrancando aplausos do público presente no Parque do Ibirapuera.

Antes de subir ao palco, Lauana e Tati posaram juntas nos bastidores, trocaram beijos e demonstraram sintonia. A cantora sertaneja, inclusive, exibiu a barriga já visível.

A gravidez foi anunciada em janeiro, durante um show, quando a cantora surpreendeu o público ao exibir imagens do ultrassom nos telões do evento. Na ocasião, ela e Tati estavam separadas. A gestação é resultado de um processo de fertilização in vitro (FIV). Segundo Lauana, a maternidade foi planejada ao longo de cerca de quatro anos.

Para o evento deste sábado, a sertaneja apostou em um look jeans com detalhes em brilho. O bloco, gratuito, percorreu o trajeto entre o Obelisco do Ibirapuera e o Monumento às Bandeiras, na Avenida Pedro Álvares Cabral. Em sua segunda edição, o evento tem se destacado por misturar sertanejo com ritmos como pagode, pop e axé, atraindo um público diverso e consolidando o sucesso da proposta.