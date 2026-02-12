SAUDADE

Band anuncia fim do MasterChef; entenda

A primeira edição com famosos foi exibida no ano passado e teve como vencedora a atriz Julianne Trevisol.

Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16:23

MasterChef Celebridades estreia nesta terça-feira (18) Crédito: Reprodução

A Band confirmou que não haverá nova edição do MasterChef Profissionais em 2026. Apesar de o formato ser um dos preferidos do público, a emissora informou que a versão voltada a chefs experientes ficará fora da programação neste ano.

Ao todo, o canal vai exibir três temporadas do MasterChef Brasil ao longo de 2026. Os jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin retornam às telas, assim como o chef confeiteiro Diego Lozano, em versões diferentes do reality.

Segundo a emissora, serão exibidas as edições Amadores, Confeitaria e Celebridades. O cronograma oficial ainda não foi divulgado, mas o site F5, da Folha de S.Paulo, informou que a temporada com cozinheiros amadores deve estrear em 19 de maio, com final prevista para 22 de setembro.

Na sequência, a Band deve levar ao ar o MasterChef Confeitaria, entre 29 de setembro e 17 de novembro. Por fim, a segunda temporada do MasterChef Celebridades está prevista para começar em 24 de novembro e seguir até 12 de janeiro de 2027.