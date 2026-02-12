MUNDO

VÍDEO: Buraco se abre no meio da rua, engole avenidas e cria cena de terror na China

Vídeo mostra momento em que pista cede no cruzamento das ruas Qixin e Li’an; não há registro de feridos

Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 15:46

Cratera Crédito: Reprodução

Uma cratera de grandes proporções se abriu nesta quinta-feira (12) em uma via movimentada de Xangai, na China, após o asfalto ceder repentinamente. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a pista afunda, engolindo parte da estrutura ao redor.

Feb 12: the leakage at the construction site for the Qixin Road (七莘路) subway station of Jiamin Line (嘉闵线) in Shanghai the previous night ended up as a massive collapse of a large swathe of road surfaces… https://t.co/LMldO8V7hl pic.twitter.com/8PBMWqF8cK — Byron Wan (@Byron_Wan) February 12, 2026

O desabamento ocorreu no cruzamento da Rua Qixin com a Rua Li’an, em uma região que passa por intervenções subterrâneas para a construção de uma nova linha de metrô. No vídeo, é possível ver trabalhadores em uma obra próxima e veículos circulando quando a via começa a rachar. Em poucos segundos, o chão desaba e forma um enorme buraco.

Pessoas que estavam no local correm ao perceber o risco. Contêineres e barricadas instalados na área de obras também caíram na cratera.

Segundo a imprensa chinesa, não há relatos de feridos ou mortos até o momento. Equipes de emergência foram acionadas para isolar a área e avaliar os danos.

Especialistas ouvidos por veículos locais explicam que a cidade enfrenta desafios estruturais por estar assentada sobre solos aluviais moles, além de sofrer impactos da extração excessiva de água subterrânea e da intensa expansão urbana. Esses fatores aumentam o risco de afundamentos.