VÍDEO: Buraco se abre no meio da rua, engole avenidas e cria cena de terror na China

Fernanda Varela
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 15:46
Uma cratera de grandes proporções se abriu nesta quinta-feira (12) em uma via movimentada de Xangai, na China, após o asfalto ceder repentinamente. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a pista afunda, engolindo parte da estrutura ao redor.
O desabamento ocorreu no cruzamento da Rua Qixin com a Rua Li’an, em uma região que passa por intervenções subterrâneas para a construção de uma nova linha de metrô. No vídeo, é possível ver trabalhadores em uma obra próxima e veículos circulando quando a via começa a rachar. Em poucos segundos, o chão desaba e forma um enorme buraco.
Pessoas que estavam no local correm ao perceber o risco. Contêineres e barricadas instalados na área de obras também caíram na cratera.
Segundo a imprensa chinesa, não há relatos de feridos ou mortos até o momento. Equipes de emergência foram acionadas para isolar a área e avaliar os danos.
Especialistas ouvidos por veículos locais explicam que a cidade enfrenta desafios estruturais por estar assentada sobre solos aluviais moles, além de sofrer impactos da extração excessiva de água subterrânea e da intensa expansão urbana. Esses fatores aumentam o risco de afundamentos.
Em 2024, um caso semelhante foi registrado no distrito de Minhang, quando uma rua afundou cerca de 10 metros após o rompimento de um cano de esgoto.