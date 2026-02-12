Acesse sua conta
Influenciadora de comida morre após comer 'caranguejo do diabo' em vídeo

Emma Amit, de 51 anos, passou mal após gravar vídeos de preparo de frutos do mar e não resistiu ao envenenamento

  Foto do(a) author(a) Carol Neves

  Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 11:35

Emma Amit
Emma Amit Crédito: Reprodução

O consumo de um caranguejo venenoso terminou de forma trágica para a influenciadora filipina Emma Amit, de 51 anos, produtora de conteúdo sobre gastronomia. Ela morreu após ingerir a espécie conhecida como “caranguejo-do-diabo”, durante a gravação de vídeos para suas redes sociais.

O episódio aconteceu em Palawan, nas Filipinas, no dia 4 de fevereiro, quando Emma e amigos coletaram quatro tipos de frutos do mar em um manguezal local. Nos vídeos, compartilhados posteriormente, a influenciadora aparecia preparando e provando os crustáceos com leite de coco.

Entre os animais estava o caranguejo venenoso, encontrado em recifes do Indo-Pacífico, capaz de causar morte. Segundo o New York Post, Emma começou a apresentar sintomas graves no dia seguinte, incluindo convulsões e perda de consciência. Ela foi atendida em um hospital local e transferida para uma unidade maior, mas não resistiu.

Testemunhas relataram que, enquanto permanecia inconsciente, os lábios da influenciadora ficaram escuros. O envenenamento pelo caranguejo-do-diabo pode levar a paralisia e insuficiência respiratória em poucas horas, e não existe antídoto conhecido.

Em resposta ao incidente, as autoridades filipinas emitiram um alerta público sobre os riscos da espécie. "Pedimos encarecidamente que redobrem a atenção. Não comam esses caranguejos-do-diabo perigosos, pois eles já causaram duas mortes em nossa cidade. Não arrisquem suas vidas", diz o comunicado oficial.

Especialistas reforçam que, apesar de muitas espécies de frutos do mar serem seguras, algumas - como o caranguejo-do-diabo - são altamente tóxicas e devem ser evitadas, especialmente por quem não tem experiência em identificá-las corretamente.

