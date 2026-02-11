Acesse sua conta
Pai mata filha com tiro no peito depois de discussão sobre Donald Trump

Ele alegou que disparo foi acidental quando ele mostrava arma para ela

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 08:01

Lucy Harrison e o pai Kris Harrison
Lucy Harrison e o pai Kris Harrison Crédito: Reproduçaõ

A morte da britânica Lucy Harrison, de 23 anos, baleada dentro da casa do pai no Texas, EUA, ganhou novos detalhes durante audiência realizada no Reino Unido. Segundo relatos apresentados à Justiça, pai e filha tiveram uma discussão sobre Donald Trump poucas horas antes do disparo.

O caso ocorreu em 10 de janeiro de 2025, na cidade de Prosper, próxima a Dallas, enquanto Lucy passava férias nos Estados Unidos com a família. Ela foi atingida por um tiro no peito dentro da residência do pai, Kris Harrison.

A polícia local chegou a investigar o episódio como possível homicídio culposo, mas um júri do condado de Collin decidiu não apresentar acusação contra ele, aceitando a versão de disparo acidental e entendendo que não houve crime. 

Filha estava no último dia de férias com o pai quando foi morta

Lucy Harrison por Reprodução
Lucy Harrison por Reprodução
Lucy Harrison por Reprodução
Lucy Harrison por Reprodução
Lucy Harrison por Reprodução
Lucy Harrison por Reprodução
Lucy Harrison e o pai Kris Harrison por Reprodução
1 de 7
Lucy Harrison por Reprodução

Discussão e disparo dentro da casa

Durante a audiência, o namorado da jovem, Sam Littler, contou que Lucy discutiu com o pai sobre o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se preparava para iniciar seu segundo mandato. Segundo ele, Lucy também se incomodava quando o pai comentava sobre possuir arma de fogo.

Ainda naquela manhã, durante a discussão, ela questionou: "Como você se sentiria se eu fosse a garota naquela situação e tivesse sido abusada sexualmente?", em alusão a uma acusação de abuso contra Trump. De acordo com o depoimento, o pai respondeu que tinha outras duas filhas vivendo com ele e que aquilo não o afetaria tanto. A jovem ficou abalada com a resposta e deixou o local.

Mais tarde, quando o casal já se preparava para sair rumo ao aeroporto, Lucy estava na cozinha quando foi levada pelo pai até o quarto dele, no térreo da casa. Pouco depois, Littler ouviu um disparo e gritos por socorro.

Ao entrar no cômodo, encontrou Lucy caída. Ele relatou à audiência: "Lembro de correr para o quarto e Lucy estava caída no chão perto da porta do banheiro, enquanto Kris apenas gritava, falando coisas sem sentido."

Versão do pai e reação da família

Em declaração enviada ao tribunal, Kris Harrison afirmou que assistia a uma reportagem sobre violência armada com a filha quando mencionou possuir uma arma e perguntou se ela queria vê-la. Os dois então foram ao quarto, onde ele guardava uma pistola Glock 9 mm comprada anos antes para garantir "uma sensação de segurança" à família.

Segundo o relato, o disparo ocorreu quando ele levantava a arma para mostrar à filha. Ele declarou: "Quando levantei a arma para mostrar a ela, de repente ouvi um forte disparo. Não entendi o que havia acontecido. Lucy caiu imediatamente." O pai disse não se lembrar se o dedo estava no gatilho.

Ele também admitiu ter tido recaída no consumo de álcool naquele dia, afirmando que estava emocionalmente abalado com a despedida da filha, que iria voltar para a Inglaterra. Uma policial que atendeu a ocorrência relatou ter percebido cheiro de álcool nele, e imagens de segurança mostram que ele havia comprado vinho pouco antes do tiro.

Em nota divulgada por advogados, Kris Harrison afirmou aceitar as consequências do ocorrido e declarou: "Não há um único dia em que eu não sinta o peso dessa perda, um peso que carregarei pelo resto da vida."

A mãe da jovem descreveu Lucy como "uma verdadeira força de vida", afirmando que a filha era apaixonada por debates e por temas que considerava importantes.

O inquérito foi suspenso e deve ser retomado nesta semana, quando a legista deverá apresentar suas conclusões sobre o caso.

Lucy Harrison

