JULGAMENTO

Pai mata filha com tiro no peito depois de discussão sobre Donald Trump

Ele alegou que disparo foi acidental quando ele mostrava arma para ela

Carol Neves

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 08:01

Lucy Harrison e o pai Kris Harrison Crédito: Reproduçaõ

A morte da britânica Lucy Harrison, de 23 anos, baleada dentro da casa do pai no Texas, EUA, ganhou novos detalhes durante audiência realizada no Reino Unido. Segundo relatos apresentados à Justiça, pai e filha tiveram uma discussão sobre Donald Trump poucas horas antes do disparo.

O caso ocorreu em 10 de janeiro de 2025, na cidade de Prosper, próxima a Dallas, enquanto Lucy passava férias nos Estados Unidos com a família. Ela foi atingida por um tiro no peito dentro da residência do pai, Kris Harrison.

A polícia local chegou a investigar o episódio como possível homicídio culposo, mas um júri do condado de Collin decidiu não apresentar acusação contra ele, aceitando a versão de disparo acidental e entendendo que não houve crime.

Filha estava no último dia de férias com o pai quando foi morta 1 de 7

Discussão e disparo dentro da casa

Durante a audiência, o namorado da jovem, Sam Littler, contou que Lucy discutiu com o pai sobre o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se preparava para iniciar seu segundo mandato. Segundo ele, Lucy também se incomodava quando o pai comentava sobre possuir arma de fogo.

Ainda naquela manhã, durante a discussão, ela questionou: "Como você se sentiria se eu fosse a garota naquela situação e tivesse sido abusada sexualmente?", em alusão a uma acusação de abuso contra Trump. De acordo com o depoimento, o pai respondeu que tinha outras duas filhas vivendo com ele e que aquilo não o afetaria tanto. A jovem ficou abalada com a resposta e deixou o local.

Mais tarde, quando o casal já se preparava para sair rumo ao aeroporto, Lucy estava na cozinha quando foi levada pelo pai até o quarto dele, no térreo da casa. Pouco depois, Littler ouviu um disparo e gritos por socorro.

Ao entrar no cômodo, encontrou Lucy caída. Ele relatou à audiência: "Lembro de correr para o quarto e Lucy estava caída no chão perto da porta do banheiro, enquanto Kris apenas gritava, falando coisas sem sentido."

Versão do pai e reação da família

Em declaração enviada ao tribunal, Kris Harrison afirmou que assistia a uma reportagem sobre violência armada com a filha quando mencionou possuir uma arma e perguntou se ela queria vê-la. Os dois então foram ao quarto, onde ele guardava uma pistola Glock 9 mm comprada anos antes para garantir "uma sensação de segurança" à família.

Segundo o relato, o disparo ocorreu quando ele levantava a arma para mostrar à filha. Ele declarou: "Quando levantei a arma para mostrar a ela, de repente ouvi um forte disparo. Não entendi o que havia acontecido. Lucy caiu imediatamente." O pai disse não se lembrar se o dedo estava no gatilho.

Ele também admitiu ter tido recaída no consumo de álcool naquele dia, afirmando que estava emocionalmente abalado com a despedida da filha, que iria voltar para a Inglaterra. Uma policial que atendeu a ocorrência relatou ter percebido cheiro de álcool nele, e imagens de segurança mostram que ele havia comprado vinho pouco antes do tiro.

Em nota divulgada por advogados, Kris Harrison afirmou aceitar as consequências do ocorrido e declarou: "Não há um único dia em que eu não sinta o peso dessa perda, um peso que carregarei pelo resto da vida."

A mãe da jovem descreveu Lucy como "uma verdadeira força de vida", afirmando que a filha era apaixonada por debates e por temas que considerava importantes.