Policial militar é baleado pela esposa enquanto dormia dentro de casa em Salvador

Vítima foi socorrida por vizinhos, teve o pulmão perfurado e está internada no Hospital Eládio Lasserre

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 08:38

PM está internado no Hospital Eládio Lasserre Crédito: Reprodução

Um policial militar foi baleado dentro da própria residência, no bairro de Cajazeiras 11, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (11). Segundo as primeiras informações, o disparo teria sido feito pela esposa da vítima enquanto ele dormia. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar e levou familiares e colegas do agente ao hospital onde ele está internado.

De acordo com informações da TV Bahia, por volta das 6h18 pelo 22º Batalhão da Polícia Militar, o crime aconteceu em um condomínio residencial da região. Vizinhos ouviram o disparo, prestaram os primeiros socorros e acionaram a PM. O policial, que é lotado no 23º Batalhão, em Itapuã, foi socorrido e levado às pressas para o Hospital Professor Eládio Lasserre, em Cajazeiras.

O tiro atingiu a região do peito e perfurou o pulmão do militar. Ele permanece internado, aguardando a liberação de uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e necessita de transfusão de sangue. Familiares fazem um apelo por doações, especialmente de sangue do tipo A positivo, mas outros tipos também podem ser doados.

No hospital, viaturas da Polícia Militar foram posicionadas para dar apoio à família. Um irmão da vítima confirmou as informações iniciais, mas não falou com a imprensa por estar mobilizado na tentativa de viabilizar a doação de sangue necessária para o tratamento.

As circunstâncias do disparo ainda serão apuradas. A Polícia Civil deve investigar o caso para esclarecer a dinâmica da ocorrência e ouvir os envolvidos.

