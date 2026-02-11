CRIME

Vendedores são executados e encontrados mortos em porta-malas de carro em Salvador

Vítimas tinham 47 e 38 anos e foram baleadas; polícia investiga autoria e motivação

Wendel de Novais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 08:29

Vendedores foram encontrados mortos em carro Crédito: Reprodução

Dois vendedores identificados como José Cláudio Nicácio dos Santos, 47 anos, e Adailton José de Oliveira, 38, foram encontrados mortos dentro do porta-malas de um carro, na tarde desta terça-feira (11), às margens da BR-324, na região do bairro de Pirajá, em Salvador.

De acordo com informações de policiais, José e Adailton vendiam cesta básica. Ambos foram baleados e colocados no porta-malas do carro. A suspeita inicial é de que os disparos tenham sido efetuados por dois homens que chegaram em uma motocicleta e fugiram logo após o crime. As vítimas estavam com as mãos amarradas.

Policiais militares da 9ª Companhia Independente da PM foram acionados após a denúncia e, ao chegarem à rodovia, constataram a presença dos corpos no interior do veículo. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e providenciar a remoção.