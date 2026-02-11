Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vendedores são executados e encontrados mortos em porta-malas de carro em Salvador

Vítimas tinham 47 e 38 anos e foram baleadas; polícia investiga autoria e motivação

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 08:29

Vendedores foram encontrados mortos em carro
Vendedores foram encontrados mortos em carro Crédito: Reprodução

Dois vendedores identificados como José Cláudio Nicácio dos Santos, 47 anos, e Adailton José de Oliveira, 38, foram encontrados mortos dentro do porta-malas de um carro, na tarde desta terça-feira (11), às margens da BR-324, na região do bairro de Pirajá, em Salvador.

De acordo com informações de policiais, José e Adailton vendiam cesta básica. Ambos foram baleados e colocados no porta-malas do carro. A suspeita inicial é de que os disparos tenham sido efetuados por dois homens que chegaram em uma motocicleta e fugiram logo após o crime. As vítimas estavam com as mãos amarradas.

Vendedores foram encontrados mortos em carro

Vendedores foram encontrados mortos em carro por Reprodução
Vendedores foram encontrados mortos em carro por Reprodução
Vendedores foram encontrados mortos em carro por Reprodução
Vendedores foram encontrados mortos em carro por Reprodução
1 de 4
Vendedores foram encontrados mortos em carro por Reprodução

Policiais militares da 9ª Companhia Independente da PM foram acionados após a denúncia e, ao chegarem à rodovia, constataram a presença dos corpos no interior do veículo. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e providenciar a remoção.

O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As circunstâncias, autoria e motivação do duplo homicídio estão sendo investigadas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), que realiza diligências para esclarecer o caso. Até o momento, ninguém foi preso.

Leia mais

Imagem - Facção é alvo de operação por ameaçar provedores e controlar serviço de internet na Bahia

Facção é alvo de operação por ameaçar provedores e controlar serviço de internet na Bahia

Imagem - 'Cérebro do CV': quem é o traficante de Cosme de Farias que virou alvo de operação em São Paulo

'Cérebro do CV': quem é o traficante de Cosme de Farias que virou alvo de operação em São Paulo

Imagem - Mortes, fome e arrependimento: baianos relatam sofrimento após se alistarem em guerra na Ucrânia

Mortes, fome e arrependimento: baianos relatam sofrimento após se alistarem em guerra na Ucrânia

Tags:

Salvador Mortos Carro Vendedores

Mais recentes

Imagem - Homem que estuprou mulher em barraca de Itapuã é preso

Homem que estuprou mulher em barraca de Itapuã é preso
Imagem - Mais de 40 aves são resgatadas em ônibus interestadual na Bahia

Mais de 40 aves são resgatadas em ônibus interestadual na Bahia
Imagem - Polícia Civil identifica suspeito de importunação sexual na Graça

Polícia Civil identifica suspeito de importunação sexual na Graça

MAIS LIDAS

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
01

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)
03

Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)

Imagem - Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos
04

Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos