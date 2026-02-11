Acesse sua conta
PF mira na Bahia rede internacional que dopava mulheres e divulgava vídeos de estupro

Mandados são cumpridos em cinco estados e envolvem cooperação internacional

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 09:35

Operação é da Polícia Federal Crédito: PF

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (11), uma operação para combater crimes contra a dignidade sexual praticados no ambiente digital, com foco na produção e disseminação de vídeos de abuso sexual. No momento, estão sendo cumpridos três mandados de prisão temporária e sete mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados na Bahia e nos estados de São Paulo, Ceará, Pará e Santa Catarina.

A ação mira uma rede criminosa de atuação transnacional, da qual brasileiros fariam parte, especializada na troca e divulgação de imagens de estupros cometidos contra mulheres em estado de sedação. As investigações indicam que as vítimas também são brasileiras. Segundo a TV Globo, os suspeitos utilizavam medicamentos com efeito sedativo para dopar as mulheres, cometer os abusos sexuais e registrar os crimes em vídeo.

O material era posteriormente compartilhado em sites e plataformas digitais frequentadas por integrantes da rede. A ofensiva é resultado de um trabalho investigativo iniciado em 2025, a partir de informações recebidas por meio de cooperação internacional com a Europol, que envolveu autoridades de mais de 20 países.

De acordo com a Polícia Federal, o caso revelou a existência de múltiplas redes internacionais dedicadas ao compartilhamento de vídeos de agressões sexuais contra mulheres. A dinâmica dos crimes apresenta semelhanças com o caso de Gisèle Pelicot, que ganhou repercussão mundial ao expor abusos cometidos na França. Entre os alvos da investigação no Brasil, estão homens suspeitos de dopar as próprias companheiras para cometer os crimes e produzir os registros em vídeo.

A PF identificou ainda conversas entre os investigados nas quais eram discutidos tipos de medicamentos sedativos, incluindo marcas comerciais e possíveis efeitos colaterais. As mensagens demonstram conhecimento técnico sobre as substâncias e indicam planejamento prévio dos abusos.

Segundo os investigadores, também foram encontrados indícios de discursos que expressam ódio, repulsa e objetificação das mulheres, o que reforça a gravidade dos crimes e a necessidade de uma resposta articulada do Estado.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam celulares, computadores, dispositivos de armazenamento de dados e outros equipamentos eletrônicos, que serão analisados para aprofundar as investigações.

