Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Porteiro relata racismo em escola e demissão após denúncia: ‘Negro sujo e macaco’

Funcionário afirma que perdeu o emprego após relatar o episódio à direção

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 07:23

Rodnei denunciou racismo e demissão em escola
Rodnei denunciou racismo e demissão em escola Crédito: Reprodução/EPTV

Rodnei Ferraz, ex-porteiro de uma escola particular de Campinas, no interior de São Paulo, denunciou à Polícia Civil ter sido vítima de racismo dentro do ambiente de trabalho após ser alvo de ofensas proferidas por um aluno. À EPTV de Campinas, a vítima explicou que o episódio ocorreu em dezembro de 2025 e, após comunicar o caso à direção da instituição, ele acabou sendo demitido. O boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil, mas só veio a público nesta terça-feira (10).

O caso teria acontecido no dia 15 de dezembro, em uma unidade do colégio localizada no distrito de Barão Geraldo. De acordo com o relato, três alunos do ensino médio estavam na escola para realizar provas de recuperação. No entanto, passaram a fazer barulho excessivo e brincadeiras em frente ao prédio, sem a presença de monitores. Diante da situação, Rodnei afirmou que chamou a atenção dos adolescentes para conter a confusão.

Rodnei denunciou racismo e demissão em escola

Rodnei denunciou racismo e demissão em escola por Reprodução/EPTV
Rodnei denunciou racismo e demissão em escola por Reprodução/EPTV
Rodnei denunciou racismo e demissão em escola por Reprodução/EPTV
Rodnei denunciou racismo e demissão em escola por Reprodução/EPTV
1 de 4
Rodnei denunciou racismo e demissão em escola por Reprodução/EPTV

Foi nesse momento que, segundo o porteiro, um dos estudantes reagiu com ofensas racistas. “Mas aí ele chegou e falou: 'eu pago o seu salário, você é um sub-raça, um negro sujo e um macaco'”, relatou. Com cerca de 20 anos de experiência na função, Rodnei contou que trabalhava havia apenas quatro meses na escola e que ficou sem reação diante das agressões verbais.

Em depoimento, afirmou que nunca havia passado por situação semelhante ao longo da carreira. “É revoltante, porque você se sente frágil, e impotente com essa situação ridícula que aconteceu comigo”, desabafou a vítima. Após o episódio, Rodnei diz ter comunicado o ocorrido à direção do colégio, mas, dias depois, acabou desligado da instituição.

Ele afirma que a demissão ocorreu sem justificativa clara, o que reforçou o sentimento de injustiça. A escola foi procurada pela reportagem para comentar a denúncia, mas não havia se manifestado até a última atualização. O espaço segue aberto para posicionamento da direção.

Leia mais

Imagem - Facção proíbe brigas e ordena saída de presidentes de torcidas organizadas dos cargos

Facção proíbe brigas e ordena saída de presidentes de torcidas organizadas dos cargos

Imagem - Mortes, fome e arrependimento: baianos relatam sofrimento após se alistarem em guerra na Ucrânia

Mortes, fome e arrependimento: baianos relatam sofrimento após se alistarem em guerra na Ucrânia

Imagem - Piloto preso por esquema de exploração sexual infantil pagava R$ 30 por imagens das vítimas

Piloto preso por esquema de exploração sexual infantil pagava R$ 30 por imagens das vítimas

Tags:

Porteiro Escola Racismo Denúncia

Mais recentes

Imagem - ‘É revoltante! A justiça soltou ele depois de cinco estupros’, diz amiga de estudante de Psicologia morta ao sair do trabalho

‘É revoltante! A justiça soltou ele depois de cinco estupros’, diz amiga de estudante de Psicologia morta ao sair do trabalho
Imagem - Pai de santo investigado por estupro de mulheres e adolescentes é preso escondido embaixo de cama

Pai de santo investigado por estupro de mulheres e adolescentes é preso escondido embaixo de cama
Imagem - Homem é preso após espancar e sufocar mulher com mata-leão em elevador; vítima pediu socorro enquanto apanhava

Homem é preso após espancar e sufocar mulher com mata-leão em elevador; vítima pediu socorro enquanto apanhava

MAIS LIDAS

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
01

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)
03

Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)

Imagem - Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos
04

Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos