Porteiro relata racismo em escola e demissão após denúncia: ‘Negro sujo e macaco’

Funcionário afirma que perdeu o emprego após relatar o episódio à direção

Wendel de Novais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 07:23

Rodnei denunciou racismo e demissão em escola Crédito: Reprodução/EPTV

Rodnei Ferraz, ex-porteiro de uma escola particular de Campinas, no interior de São Paulo, denunciou à Polícia Civil ter sido vítima de racismo dentro do ambiente de trabalho após ser alvo de ofensas proferidas por um aluno. À EPTV de Campinas, a vítima explicou que o episódio ocorreu em dezembro de 2025 e, após comunicar o caso à direção da instituição, ele acabou sendo demitido. O boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil, mas só veio a público nesta terça-feira (10).

O caso teria acontecido no dia 15 de dezembro, em uma unidade do colégio localizada no distrito de Barão Geraldo. De acordo com o relato, três alunos do ensino médio estavam na escola para realizar provas de recuperação. No entanto, passaram a fazer barulho excessivo e brincadeiras em frente ao prédio, sem a presença de monitores. Diante da situação, Rodnei afirmou que chamou a atenção dos adolescentes para conter a confusão.

Rodnei denunciou racismo e demissão em escola 1 de 4

Foi nesse momento que, segundo o porteiro, um dos estudantes reagiu com ofensas racistas. “Mas aí ele chegou e falou: 'eu pago o seu salário, você é um sub-raça, um negro sujo e um macaco'”, relatou. Com cerca de 20 anos de experiência na função, Rodnei contou que trabalhava havia apenas quatro meses na escola e que ficou sem reação diante das agressões verbais.

Em depoimento, afirmou que nunca havia passado por situação semelhante ao longo da carreira. “É revoltante, porque você se sente frágil, e impotente com essa situação ridícula que aconteceu comigo”, desabafou a vítima. Após o episódio, Rodnei diz ter comunicado o ocorrido à direção do colégio, mas, dias depois, acabou desligado da instituição.