Dono de academia mandou manobrista que limpava piscina 'fugir' de casa após morte de aluna

Depoimento aponta alerta do proprietário após morte de Juliana Faustino Bassetto

Wendel de Novais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 09:05

Câmeras de segurança da academia registraram momento em que alunos passaram mal Crédito: Reprodução

O manobrista e responsável pela manutenção da piscina da academia, Severino José da Silva, de 43 anos, afirmou à Polícia Civil que recebeu uma ligação do proprietário do estabelecimento no domingo (8), um dia após a morte de Juliana Faustino Bassetto, 27, no local. As informações são do G1.

Segundo ele, o dono da academia o alertou sobre o avanço das investigações e aconselhou que deixasse a própria casa. “Vai, sai de casa que a polícia está batendo na porta de todo mundo”, teria dito o empresário durante o telefonema. Severino prestou depoimento na manhã desta terça-feira (10).

Os proprietários da academia também devem ser ouvidos nos próximos dias. À polícia, o funcionário relatou que, ao perceber que alunos estavam passando mal durante a aula, tentou entrar em contato com o dono do estabelecimento, identificado como Celso, ainda no sábado. No entanto, não conseguiu falar com ele naquele momento.

De acordo com o depoimento, o retorno do proprietário só aconteceu às 14h11, quando a academia já havia sido esvaziada. Ao ser informado sobre o ocorrido, Celso teria reagido dizendo apenas: “Paciência”. Ainda segundo Severino, a ligação teria sido feita por volta das 10h30 do dia seguinte, já no domingo.

A principal linha de investigação aponta para a manipulação inadequada de produtos químicos nas proximidades da piscina. A suspeita é que a substância tenha se espalhado pelo ambiente fechado, que possui pouca ventilação, provocando a intoxicação dos frequentadores. O caso segue sob apuração.

A morte

No sábado (7), Juliana e seu marido nadavam na academia quando notaram que a água da piscina apresentava odor e gosto anormais, segundo informações do g1 de São Paulo.

Os dois sentiram mal-estar depois da natação e comunicaram o professor responsável. Já o adolescente de 14 anos está internado em estado grave no hospital Vila Alpina, na zona leste de São Paulo, segundo o Metrópoles. O menor de idade foi levado pelo pai ao hospital após passar mal depois da aula de natação.

A Polícia Civil investiga se houve vazamento de cloro e se esta é a causa da morte. Até o início da tarde deste domingo (8), a academia não havia se posicionado publicamente sobre o ocorrido.