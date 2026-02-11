CRIME

Suspeito de estuprar e matar estudante de psicologia estava em regime semiaberto

Homem confessou crime à família, mas segue foragido; jovem foi morta com cabo do próprio notebook

Carol Neves

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11:01

Vanessa Lara de Oliveira Silva Crédito: Reprodução

A estudante universitária Vanessa Lara de Oliveira, de 23 anos, foi estuprada antes de ser morta enforcada com o fio do próprio notebook. O corpo de Vanessa foi achado na quarta (10) em uma pista de caminhada de Juatuba, na Grande Belo Horizonte, dias depois de desaparecer após sair do trabalho. O suspeito pelo crime é Ítalo Jeferson da Silva, de 43 anos, que estava em regime semiaberto. A informação é da TV Globo.

Parentes de Ítalo afirmaram que ele chegou em casa sujo de barro e com marcas de sangue e arranhões. Depois de tomar um banho, ele pediu dinheiro para a mãe e disse que iria para Belo Horizonte, onde planejava viver nas ruas. Já da capital, ele ligou para a família e confessou o crime.

Imagens de segurança mostram Vanessa antes de desaparecer, na terça (9), saindo do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e andando pelas ruas da cidade. Primeiro passa por um ponto com mais movimento e é vista por última em uma rua mais vazia. Por volta das 14h, ela não atendeu mais ligações e não foi mais vista. A família registrou o desaparecimento e fez apelos em busca da jovem.

"A Vanessa foi vítima de um feminicídio, ela estava voltando do trabalho, morreu porque era mulher porque o cara pegou ela na rua e matou. Ela tinha sede de vida, estava muito feliz, a mãe fazendo faxina pra pagar a faculdade dela. É revoltante! A justiça soltou ele depois de cinco estupros! Agora este feminicídio! Eu sou uma mulher que odeia feminicida de todo o meu coração”, disse a amiga Aline Gomes ao portal G1.

O corpo foi achado um dia depois, em uma área de vegetação perto de uma pista de caminhada, em trecho que dá acesso à BR-262. Vanessa estava nua, com sinais de violência e de que foi vítima de estupro. A morte foi por estrangulamento e o objeto usado foi o cabo de energia do computador da própria vítima, deixado no local. Além do notebook, a polícia apreendeu a mochila com roupas e o celular das vítimas.

O corpo foi achado por homens que estavam ajudando nas buscas e resolveram procurar perto de onde Vanessa foi vista por último. Um deles viu uma calça jeans suja de barro no meio do mato e logo depois o outro rapaz avistou o corpo nu de Vanessa em cima de uma árvore. Eles chamaram a Polícia Militar, que isolou a área.

Vanessa fazia parte da equipe de uma empresa que realizou processo seletive no Sine de Juatuba, mas voltaria no mesmo dia para sua cidade, Pará de Minas. O corpo da jovem foi levado ao IML e liberado na noite de ontem para o sepultamento, que deve acontecer no município natal.

Ítalo, que continua foragido, tem passagens por tentativa de estupro, roubo e tráfico de drogas. Ele cumpria pena em regime semiaberto domiciliar.

Quem era Vanessa