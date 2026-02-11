Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeito de estuprar e matar estudante de psicologia estava em regime semiaberto

Homem confessou crime à família, mas segue foragido; jovem foi morta com cabo do próprio notebook

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11:01

Vanessa Lara de Oliveira Silva
Vanessa Lara de Oliveira Silva Crédito: Reprodução

A estudante universitária Vanessa Lara de Oliveira, de 23 anos, foi estuprada antes de ser morta enforcada com o fio do próprio notebook. O corpo de Vanessa foi achado na quarta (10) em uma pista de caminhada de Juatuba, na Grande Belo Horizonte, dias depois de desaparecer após sair do trabalho. O suspeito pelo crime é Ítalo Jeferson da Silva, de 43 anos, que estava em regime semiaberto. A informação é da TV Globo.

Parentes de Ítalo afirmaram que ele chegou em casa sujo de barro e com marcas de sangue e arranhões. Depois de tomar um banho, ele pediu dinheiro para a mãe e disse que iria para Belo Horizonte, onde planejava viver nas ruas. Já da capital, ele ligou para a família e confessou o crime.

Estudante desapareceu e foi achada morta

Vanessa Lara de Oliveira Silva por Reprodução
Vanessa Lara foi vista por último saindo de atividade de trabalho por Reprodução
Vanessa Lara de Oliveira Silva por Reprodução
Vanessa Lara de Oliveira Silva por Reprodução
Vanessa Lara de Oliveira Silva por Reprodução
Vanessa Lara de Oliveira Silva por Reprodução
Vanessa Lara de Oliveira Silva por Reprodução
1 de 7
Vanessa Lara de Oliveira Silva por Reprodução

Imagens de segurança mostram Vanessa antes de desaparecer, na terça (9), saindo do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e andando pelas ruas da cidade. Primeiro passa por um ponto com mais movimento e é vista por última em uma rua mais vazia. Por volta das 14h, ela não atendeu mais ligações e não foi mais vista. A família registrou o desaparecimento e fez apelos em busca da jovem.

"A Vanessa foi vítima de um feminicídio, ela estava voltando do trabalho, morreu porque era mulher porque o cara pegou ela na rua e matou. Ela tinha sede de vida, estava muito feliz, a mãe fazendo faxina pra pagar a faculdade dela. É revoltante! A justiça soltou ele depois de cinco estupros! Agora este feminicídio! Eu sou uma mulher que odeia feminicida de todo o meu coração”, disse a amiga Aline Gomes ao portal G1.

O corpo foi achado um dia depois, em uma área de vegetação perto de uma pista de caminhada, em trecho que dá acesso à BR-262. Vanessa estava nua, com sinais de violência e de que foi vítima de estupro. A morte foi por estrangulamento e o objeto usado foi o cabo de energia do computador da própria vítima, deixado no local. Além do notebook, a polícia apreendeu a mochila com roupas e o celular das vítimas.

O corpo foi achado por homens que estavam ajudando nas buscas e resolveram procurar perto de onde Vanessa foi vista por último. Um deles viu uma calça jeans suja de barro no meio do mato e logo depois o outro rapaz avistou o corpo nu de Vanessa em cima de uma árvore. Eles chamaram a Polícia Militar, que isolou a área.

Vanessa fazia parte da equipe de uma empresa que realizou processo seletive no Sine de Juatuba, mas voltaria no mesmo dia para sua cidade, Pará de Minas. O corpo da jovem foi levado ao IML e liberado na noite de ontem para o sepultamento, que deve acontecer no município natal.

Ítalo, que continua foragido, tem passagens por tentativa de estupro, roubo e tráfico de drogas. Ele cumpria pena em regime semiaberto domiciliar.

Quem era Vanessa

Moradora de Pará de Minas, Vanessa estava no sétimo semestre de Psicologia e estagiava em Juatuba. Ela ia e voltava para a cidade diariamente. Professores descrevem a aluna como responsável e dedicada e dizem que ela queria trabalhar na área de Recursos Humanos. Ela também teve estágio no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPS-IJ), onde trabalhou com crianças e adolescentes com transtornos mentais. As aulas da faculdade foram suspensas após o crime.

Tags:

Vanessa Lara de Oliveira Silva

Mais recentes

Imagem - ‘É revoltante! A justiça soltou ele depois de cinco estupros’, diz amiga de estudante de Psicologia morta ao sair do trabalho

‘É revoltante! A justiça soltou ele depois de cinco estupros’, diz amiga de estudante de Psicologia morta ao sair do trabalho
Imagem - Pai de santo investigado por estupro de mulheres e adolescentes é preso escondido embaixo de cama

Pai de santo investigado por estupro de mulheres e adolescentes é preso escondido embaixo de cama
Imagem - Homem é preso após espancar e sufocar mulher com mata-leão em elevador; vítima pediu socorro enquanto apanhava

Homem é preso após espancar e sufocar mulher com mata-leão em elevador; vítima pediu socorro enquanto apanhava

MAIS LIDAS

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
01

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)
03

Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)

Imagem - Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos
04

Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos