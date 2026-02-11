Acesse sua conta
Estudante de psicologia que desapareceu após sair do trabalho é achada morta em pista de caminhada

Jovem de 23 anos desapareceu após sair de atividade profissional; polícia investiga circunstâncias e causa da morte

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 08:44

Vanessa Lara foi vista por último saindo de atividade de trabalho
Vanessa Lara foi vista por último saindo de atividade de trabalho Crédito: Reprodução

A jovem Vanessa Lara de Oliveira Silva, de 23 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira (10) em uma pista de caminhada na cidade de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A jovem morava em Pará de Minas, no interior, e cursava o 7º período de psicologia na Faculdade de Pará de Minas (Fapam).

Segundo colegas de trabalho, que preferiram não se identificar, Vanessa desapareceu após sair de uma atividade profissional em Juatuba, município situado a cerca de 35 minutos de sua cidade de residência. Ela costumava fazer o deslocamento diário por meio de transporte coletivo.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado com sinais de violência na pista de caminhada da Rua Antônio Dias, na região central do município. Um drone foi utilizado para auxiliar nas buscas.

Vanessa estava desaparecida desde segunda-feira (9), após deixar uma unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine), onde integrava a equipe de uma empresa que realizava um processo seletivo no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes de perícia e o rabecão foram encaminhados ao local. O corpo será submetido a exame de necropsia. "O corpo será submetido a exame de necropsia. A PCMG aguarda a conclusão de laudos para atestar as circunstâncias e a causa da morte", informou a instituição.

Comunidade acadêmica lamenta morte da estudante

A morte da jovem gerou forte repercussão entre colegas e professores da Faculdade de Pará de Minas. Vanessa era aluna do 7º período de psicologia e, segundo docentes, mantinha rotina dedicada à formação acadêmica e planejava atuar futuramente na área de Recursos Humanos.

O coordenador do curso, Éser Pacheco, afirmou que a estudante era vista como uma jovem tranquila e responsável. Diante do impacto entre os estudantes, a coordenação decidiu suspender temporariamente as aulas da turma.

A professora Marina Saraiva, que acompanhou Vanessa durante um semestre, destacou a dedicação da estudante durante as aulas e também no estágio realizado no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPS-IJ), onde ela atuou no atendimento a crianças e adolescentes com transtornos mentais severos. Profissionais do serviço também teriam ficado abalados com a notícia. "Está todo mundo chocado”, afirmou ao portal G1.

