Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

INSS: biometria passa a ser obrigatória e novos pedidos sem cadastro poderão ficar congelados

Exigência não afeta benefícios ativos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 10:32

INSS
INSS Crédito: Reprodução

A partir de 1º de maio de 2026, quem fizer novo pedido de benefício ao INSS e não tiver biometria cadastrada terá o processo congelado até a regularização dos dados. A mudança faz parte do cronograma de implantação do cadastro biométrico obrigatório, que começou em novembro de 2025 e usa a Carteira de Identidade Nacional (CIN) como principal documento de referência.

Desde 21 de novembro de 2025, já é exigido que novos requerimentos tenham algum registro biométrico válido, seja da CIN, da CNH ou do Título de Eleitor. No entanto, a partir de maio, quem não constar em nenhuma dessas bases precisará obrigatoriamente emitir a CIN para que o pedido avance no sistema.

Como simular sua aposentadoria no INSS

Passo a passo para acessar o simulador: por Reprodução
Acesse o Meu INSS; por Imagem: rafastockbr | Shutterstock
Informe CPF e senha; por Imagem: rafastockbr | Shutterstock
MeClique em “Do que você precisa?” e digite Simular Aposentadoria;uINSS por Shutterstock
Confira as simulações para as regras anteriores e posteriores à Reforma; por Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Clique em “Baixar PDF” para visualizar os detalhes. por Divulgação
Todo o processo é feito pela internet, sem necessidade de comparecer a uma agência do INSS. por Divulgação/INSS
1 de 7
Passo a passo para acessar o simulador: por Reprodução

A medida não atinge benefícios ativos. Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios não terão pagamentos bloqueados automaticamente. Caso o INSS identifique necessidade de atualização biométrica, o segurado será comunicado previamente, sem impacto imediato no recebimento.

A obrigatoriedade é dispensada enquanto não houver alternativa do poder público para:

Pessoas com mais de 80 anos;

Pessoas com dificuldade de deslocamento por motivo de saúde (com comprovação);

Moradores de áreas de difícil acesso, como comunidades ribeirinhas atendidas pelo PREVBarco;

Migrantes, refugiados e apátridas;

Brasileiros residentes no exterior.

Também há dispensa temporária até 30 de abril de 2026 para quem solicitar:

Salário-maternidade;

Benefício por incapacidade temporária;

Pensão por morte.

Cronograma da biometria no INSS

Desde 21/11/2025: novos pedidos exigem biometria (CIN, CNH ou Título de Eleitor);

A partir de 1º/05/2026: sem biometria, o pedido fica parado até a emissão da CIN;

A partir de 1º/01/2028: a CIN será o único documento biométrico aceito para requerimentos e manutenção de benefícios.

Segundo o governo federal, a medida busca combater fraudes, proteger dados pessoais e agilizar o atendimento, garantindo que os recursos cheguem a quem realmente tem direito.

Tags:

Inss

Mais recentes

Imagem - ‘É revoltante! A justiça soltou ele depois de cinco estupros’, diz amiga de estudante de Psicologia morta ao sair do trabalho

‘É revoltante! A justiça soltou ele depois de cinco estupros’, diz amiga de estudante de Psicologia morta ao sair do trabalho
Imagem - Pai de santo investigado por estupro de mulheres e adolescentes é preso escondido embaixo de cama

Pai de santo investigado por estupro de mulheres e adolescentes é preso escondido embaixo de cama
Imagem - Homem é preso após espancar e sufocar mulher com mata-leão em elevador; vítima pediu socorro enquanto apanhava

Homem é preso após espancar e sufocar mulher com mata-leão em elevador; vítima pediu socorro enquanto apanhava

MAIS LIDAS

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
01

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)
03

Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)

Imagem - Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos
04

Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos