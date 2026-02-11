VIOLÊNCIA

Homem é preso após espancar e sufocar mulher com mata-leão em elevador; vítima pediu socorro enquanto apanhava

Suspeito fugiu após as agressões, mas acabou sendo preso em flagrante depois de ameaçar a vítima por meio de mensagens

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11:08

Um homem identificado como Jonas de Oliveira, 32 anos, foi preso após espancar uma mulher, de 26 anos, dentro do elevador de um prédio residencial em São Vicente, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu por volta das 2h55 do último sábado (7), mas as imagens só chegaram ao conhecimento dos policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Vicente na tarde de terça-feira (10). As informações são do G1.

Uma câmera de monitoramento registrou as agressões. Nas imagens, a vítima aparece sendo puxada pelos cabelos, sufocada com um mata-leão, arremessada contra as paredes do elevador e recebendo mordidas. Durante as agressões, ela grita por socorro e chega a se agarrar à moldura metálica do espelho, que arrebenta devido à violência.

Com a vítima rendida no chão, o agressor ainda tomou o celular da mão da mulher antes de fugir. As agressões físicas começaram dentro do apartamento do agressor, no bairro Itararé, e continuaram dentro do elevador do prédio. Em nenhum momento alguém surge para ajudá-la, mesmo com a porta do elevador aberta, impedida de fechar por dois tênis.

O casal tinha um relacionamento amoroso, mas não morava junto. Poucas horas depois de receber as imagens, os agentes identificaram o casal e ouviram as testemunhas. De acordo com informações da Polícia Civil, Jonas foi localizado no mesmo apartamento na noite de terça-feira e acabou preso em flagrante após ameaçar a vítima por mensagens.