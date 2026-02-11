ABUSO NO TERREIRO

Pai de santo investigado por estupro de mulheres e adolescentes é preso escondido embaixo de cama

Ele foi denunciado por pelo menos cinco vítimas, incluindo menores de idade

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12:45

Pai de santo investigado por estupro de mulheres e adolescentes é preso escondido embaixo de cama Crédito: Reprodução

O pai de santo Leandro Mota Pereira, conhecido como Pai Leandro de Oxóssi, foi preso na noite dessa terça-feira (10) em Sobradinho II, no Distrito Federal. Investigado pelo estupro de mulheres e adolescentes, ele foi denunciado por pelo menos cinco vítimas, incluindo menores de idade. Leandro estava foragido desde agosto de 2025. As informações são do G1 DF.

A Polícia Militar recebeu informações, na noite dessa terça (10), sobre o provável esconderijo de Leandro Mota Pereira, localizado em um condomínio, em Sobradinho II. No endereço, duas mulheres receberam os policiais no portão. Na hora, os militares avistaram o foragido fugindo para os fundos do imóvel e foram em direção a ele, enquanto as mulheres tentavam impedir a ação policial.

Durante as buscas dentro do imóvel, a equipe conseguiu localizar o homem embaixo de uma cama. Ele foi preso e levado para a 35ª Delegacia. De acordo com as investigações, Pai Leandro de Oxóssi cometeu os abusos entre 2024 e 2025, em um terreiro e em uma loja de artigos religiosos. O mandado de prisão preventiva foi emitido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, do Tribunal de Justiça do DF. Após a prisão pela Polícia Militar, ele foi levado para a 35ª Delegacia.

A investigação contra Leandro foi iniciada em agosto de 2025. De acordo com as investigações, o suspeito utilizava de suas atribuições como entidade religiosa para abusar das vítimas. Os abusos ocorreram no terreiro que Leandro é responsável em Planaltina, e também na loja de artigos religiosos que ele possui em Sobradinho. As vítimas relatam ainda que eram ameaçadas e coagidas pelo pai de santo para não o denunciarem e nem procurarem ajuda.

Na ocasião, a partir das denúncias, as vítimas conseguiram medidas protetivas contra ele. Ainda em agosto do ano passado, o delegado Hudson Maldonado, da 13ª Delegacia informou o acusado se aproximou da escola onde estuda uma das vítimas que possui a medida protetiva. Após descumprir a medida, a Justiça decretou a prisão preventiva de Leandro Mota, a pedido da Polícia Civil, tornando ele um foragido.

Uma das vítimas, de 30 anos, disse, em entrevista a TV Globo, que o homem "não tinha restrições" sobre o momento nem o lugar onde cometia os abusos. A mulher disse que começou a frequentar o terreiro depois de um divórcio e que, em um momento, foi forçada a ter relações sexuais com Leandro.

Por meio da coação, o pai de santo dizia que o celular da vítima estava hackeado e por isso ele saberia caso ela pedisse ajuda ou contasse para alguém dos abusos. A vítima contou ainda que Leandro ameaçava matar seu filho caso ela contasse sobre os crimes. Leandro sabia onde ela, seu filho e sua família moravam, e que tinha medo de que o pai de santo fizesse algo com eles. O homem chegou a usar nome de entidades para ameaçar a mulher. Ele dizia que se a vítima tivesse contato ou relação com qualquer outra pessoa, a entidade mataria seu filho.

'Ordens de uma entidade'

Uma outra vítima, de 18 anos, contou que Leandro teria recebido ordem de uma entidade indicando que ela deveria dormir na casa dele durante os finais de semana. A ordem, relatava o pai de santo, indicava que isso ajudaria a vítima a curar a ansiedade e a depressão. A instrução teria sido passada a ela em maio de 2024, quando ela ainda tinha 17 anos. A vítima disse que toda noite bebida um chá ou suco oferecido por Leandro que a deixava sonolenta. Em uma noite que ela rejeitou a bebida, a vítima acordou com Leandro nu em cima dela e foi coagida por ele a não contar nada.