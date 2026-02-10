Acesse sua conta
Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional

Documentos indicam que o Google pretende “aposentar” o ChromeOS até 2034; até lá, o que importa é saber sua data de atualizações, entender o sucessor e planejar a troca com calma

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20:00

Chromebook em sala de aula: o Chrome OS deve entrar em transição até 2034, e a recomendação é checar a "agenda de atualização" do seu modelo para saber até quando ele seguirá recebendo updates de segurança.
Chromebook em sala de aula: o ChromeOS deve entrar em transição até 2034, e a recomendação é checar a “agenda de atualização” do seu modelo para saber até quando ele seguirá recebendo updates de segurança. Crédito: Foto: Banco de imagem

O ChromeOS ganhou fama por uma promessa simples: fazer o básico com rapidez, depender menos de programas pesados e manter a segurança em dia com atualizações automáticas.

Em escolas e empresas, isso virou vantagem real pois dá para administrar muitas máquinas sem transformar a rotina em manutenção.

Agora, o assunto voltou ao radar por um motivo que interessa mais ao consumidor do que a fã de tecnologia: o Google sinaliza que o ChromeOS tem prazo para ser “descontinuado” por volta de 2034, enquanto trabalha em um sistema sucessor que une Android e ChromeOS.

Primeiro: “vai acabar amanhã”? Não

Não. O cenário descrito até aqui fala em transição longa. Um ponto-chave é a política de suporte: o Google vem ampliando o ciclo de atualizações dos Chromebooks — e, em modelos mais novos, isso pode chegar a 10 anos.

Na prática, isso significa duas coisas:

  • Seu Chromebook não “morre” porque surgiu um sucessor. Ele segue funcionando e recebendo updates dentro do prazo.

  • O que muda é o planejamento: a compra de um Chromebook passa a depender ainda mais da data de suporte, e não só do preço.

Como descobrir até quando seu Chromebook recebe atualizações

O caminho mais simples é olhar a agenda de updates no próprio aparelho:

  • Configurações => Sobre o ChromeOS => Detalhes adicionais

  • Procure por “Agenda de atualização” (Update schedule). Ali aparece quando será a última atualização automática.

Essa data é o seu “norte”: é ela que diz se vale manter, vender, ou já começar a preparar uma substituição.

Por que o Google está mudando de rota

A leitura mais forte, por enquanto, é que a decisão ganhou forma em documentos do caso antitruste nos EUA. Esses registros citam um plano para “phase out” do ChromeOS em 2034 e explicam por que o Google precisaria manter o sistema atual por anos para cumprir compromissos de suporte.

Ao mesmo tempo, a empresa já vem falando publicamente em combinar ChromeOS e Android numa plataforma única, o que faz sentido para acelerar recursos, padronizar apps e disputar o território de laptops e tablets com mais força.

Quem é o sucessor e o que se sabe sobre o cronograma

O projeto aparece com o codinome “Aluminium” (ou Aluminium OS), descrito como uma plataforma voltada a PCs que une elementos de Android e ChromeOS. Relatos indicam testes mais amplos no fim de 2026 e uma estreia mais completa por volta de 2028 — especialmente pensando em educação e empresas.

Aqui entra o detalhe que deve pesar para muita gente: nem todo Chromebook atual deve ser compatível com o novo sistema, o que reforça a importância de checar sua data de suporte e não comprar no escuro.

