Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20:00
O ChromeOS ganhou fama por uma promessa simples: fazer o básico com rapidez, depender menos de programas pesados e manter a segurança em dia com atualizações automáticas.
Em escolas e empresas, isso virou vantagem real pois dá para administrar muitas máquinas sem transformar a rotina em manutenção.
Agora, o assunto voltou ao radar por um motivo que interessa mais ao consumidor do que a fã de tecnologia: o Google sinaliza que o ChromeOS tem prazo para ser “descontinuado” por volta de 2034, enquanto trabalha em um sistema sucessor que une Android e ChromeOS.
Não. O cenário descrito até aqui fala em transição longa. Um ponto-chave é a política de suporte: o Google vem ampliando o ciclo de atualizações dos Chromebooks — e, em modelos mais novos, isso pode chegar a 10 anos.
Na prática, isso significa duas coisas:
O caminho mais simples é olhar a agenda de updates no próprio aparelho:
Essa data é o seu “norte”: é ela que diz se vale manter, vender, ou já começar a preparar uma substituição.
A leitura mais forte, por enquanto, é que a decisão ganhou forma em documentos do caso antitruste nos EUA. Esses registros citam um plano para “phase out” do ChromeOS em 2034 e explicam por que o Google precisaria manter o sistema atual por anos para cumprir compromissos de suporte.
Ao mesmo tempo, a empresa já vem falando publicamente em combinar ChromeOS e Android numa plataforma única, o que faz sentido para acelerar recursos, padronizar apps e disputar o território de laptops e tablets com mais força.
O projeto aparece com o codinome “Aluminium” (ou Aluminium OS), descrito como uma plataforma voltada a PCs que une elementos de Android e ChromeOS. Relatos indicam testes mais amplos no fim de 2026 e uma estreia mais completa por volta de 2028 — especialmente pensando em educação e empresas.
Aqui entra o detalhe que deve pesar para muita gente: nem todo Chromebook atual deve ser compatível com o novo sistema, o que reforça a importância de checar sua data de suporte e não comprar no escuro.