Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (10 de fevereiro) marca um novo ciclo interno para muitos signos com clareza e direção poderosa

A Lua Minguante em Sagitário filtra o entusiasmo e traz sabedoria para quem precisa 'limpar o caminho'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 08:08

Energia solar muda destino dos signos
Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

Você já acordou com a sensação de que algumas metas que traçou lá no Réveillon já não fazem mais sentido? Pois é, essa é a energia de hoje. A Lua em Sagitário quer te levar para longe, mas como ela está minguando, o convite é para uma viagem interna. É hora de olhar para o seu horizonte pessoal e perguntar: "O que eu ainda carrego que só serve para me atrasar?".

Nativos de Sagitário e Gêmeos sentem isso com mais força. Para o arqueiro, o dia pede introspecção, o "não" se torna uma ferramenta de amor-proprio. Já para os geminianos, a verdade do outro aparece como um espelho. Não tente fugir das conversas profundas; a transparência é o que vai filtrar o que é real do que é apenas ruído na sua jornada.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Depois de tanto esforço, a vida finalmente responde e 3 signos colhem um sucesso merecido a partir de hoje (10 de fevereiro)

O universo fala mais alto hoje (10 de fevereiro) e Gêmeos, Virgem, Escorpião e Aquário recebem um sinal impossível de fingir que não viram

Hoje (10 de fevereiro), os signos são chamados a agir com mais verdade e menos impulso

Diversão, amor e liberdade: 4 signos vão curtir o Carnaval 2026 ao máximo!

Esses 4 signos entram em um modo imparável e nada mais consegue frear o que começa em 2026

Este é o momento de descartar opiniões ultrapassadas e aquele desejo de estar sempre certo. A sabedoria sagitariana hoje não vem do acúmulo de conhecimento, mas da capacidade de simplificar a vida. Se você quer que o novo chegue, precisa deixar o velho ir embora com gratidão e consciência.

Aproveite as primeiras horas do dia para silenciar. A flecha só vai para frente porque foi puxada para trás. Use este "recuo" estratégico para ganhar fôlego. O dia promete uma clareza mental que você não sentia há tempos, desde que esteja disposto a soltar as rédeas do controle.

Leia mais

Imagem - Babu, Sarah ou Sol Vega? Relembre as eliminações dos veteranos que estão no Paredão do BBB 26

Babu, Sarah ou Sol Vega? Relembre as eliminações dos veteranos que estão no Paredão do BBB 26

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (10) para ter sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (10) para ter sorte

Imagem - O Kanalha e Marina Sena juntos no Carnaval de Salvador 2026; saiba detalhes

O Kanalha e Marina Sena juntos no Carnaval de Salvador 2026; saiba detalhes

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - A partir de hoje (10 de fevereiro), o amor se torna mais gentil e encontra 5 signos de forma inesperada

A partir de hoje (10 de fevereiro), o amor se torna mais gentil e encontra 5 signos de forma inesperada
Imagem - Lembra dele? Astro do cinema nos anos 2000, ex-ator mirim morre aos 33 anos

Lembra dele? Astro do cinema nos anos 2000, ex-ator mirim morre aos 33 anos
Imagem - Gordão da XJ retira pedras na vesícula e choca com quantidade: 'Dava para construir uma casa'

Gordão da XJ retira pedras na vesícula e choca com quantidade: 'Dava para construir uma casa'

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior