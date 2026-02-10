ASTROLOGIA

Hoje (10 de fevereiro) marca um novo ciclo interno para muitos signos com clareza e direção poderosa

A Lua Minguante em Sagitário filtra o entusiasmo e traz sabedoria para quem precisa 'limpar o caminho'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 08:08

Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

Você já acordou com a sensação de que algumas metas que traçou lá no Réveillon já não fazem mais sentido? Pois é, essa é a energia de hoje. A Lua em Sagitário quer te levar para longe, mas como ela está minguando, o convite é para uma viagem interna. É hora de olhar para o seu horizonte pessoal e perguntar: "O que eu ainda carrego que só serve para me atrasar?".



Nativos de Sagitário e Gêmeos sentem isso com mais força. Para o arqueiro, o dia pede introspecção, o "não" se torna uma ferramenta de amor-proprio. Já para os geminianos, a verdade do outro aparece como um espelho. Não tente fugir das conversas profundas; a transparência é o que vai filtrar o que é real do que é apenas ruído na sua jornada.

Este é o momento de descartar opiniões ultrapassadas e aquele desejo de estar sempre certo. A sabedoria sagitariana hoje não vem do acúmulo de conhecimento, mas da capacidade de simplificar a vida. Se você quer que o novo chegue, precisa deixar o velho ir embora com gratidão e consciência.

