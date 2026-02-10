Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Universo envia respostas hoje (10 de fevereiro) para 3 signos resolverem dívidas e cortarem gastos

Signos recebem clareza absoluta sobre 'onde o dinheiro está fugindo'; veja como agir

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 14:14

Signos, fortuna, dinheiro, sorte
Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Se as finanças estão pesando, a tarde de hoje traz uma luz no fim do túnel. Para os Taurinos, a intuição para detectar desperdícios está afiadíssima. É o dia de olhar para as contas, resolver impostos ou encerrar aquela dívida que parece uma bola de neve. O alívio vem da ação prática de colocar ordem na casa financeira.

Escorpião precisa ter olho vivo no orçamento. O momento pede contenção e uma análise fria sobre como valorizar seus talentos de forma mais rentável. Já para Capricórnio, o segredo está nos bastidores. Planeje seus próximos passos financeiros em silêncio; o que é decidido sem alarde hoje ganha uma força extraordinária nas semanas seguintes.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Depois de tanto esforço, a vida finalmente responde e 3 signos colhem um sucesso merecido a partir de hoje (10 de fevereiro)

O universo fala mais alto hoje (10 de fevereiro) e Gêmeos, Virgem, Escorpião e Aquário recebem um sinal impossível de fingir que não viram

Hoje (10 de fevereiro), os signos são chamados a agir com mais verdade e menos impulso

Diversão, amor e liberdade: 4 signos vão curtir o Carnaval 2026 ao máximo!

Esses 4 signos entram em um modo imparável e nada mais consegue frear o que começa em 2026

A Lua Minguante em Sagitário nos ensina que a verdadeira abundância começa com a boa gestão. Não adianta ganhar mais se você não sabe para onde o dinheiro vai. Use a energia investigativa de hoje para cortar assinaturas que você não usa e renegociar contratos que já não são vantajosos.

A estabilidade financeira está interligada com a sua paz emocional. Ao resolver essas pendências materiais, você libera energia para focar no que realmente importa. Pés no chão e caneta na mão: o planejamento feito hoje é a semente da sua futura liberdade financeira.

Leia mais

Imagem - Babu, Sarah ou Sol Vega? Relembre as eliminações dos veteranos que estão no Paredão do BBB 26

Babu, Sarah ou Sol Vega? Relembre as eliminações dos veteranos que estão no Paredão do BBB 26

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (10) para ter sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (10) para ter sorte

Imagem - O Kanalha e Marina Sena juntos no Carnaval de Salvador 2026; saiba detalhes

O Kanalha e Marina Sena juntos no Carnaval de Salvador 2026; saiba detalhes

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página

O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página
Imagem - O dia de hoje (11 de fevereiro) coloca desejos em confronto e pede decisões que não podem mais ser adiadas

O dia de hoje (11 de fevereiro) coloca desejos em confronto e pede decisões que não podem mais ser adiadas
Imagem - 3 signos veem a vida finalmente melhorar ao encerrar ciclos a partir de hoje (10 de fevereiro)

3 signos veem a vida finalmente melhorar ao encerrar ciclos a partir de hoje (10 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores
01

Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores

Imagem - Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA
02

Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
03

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Imagem - Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval
04

Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval