ASTROLOGIA

Universo envia respostas hoje (10 de fevereiro) para 3 signos resolverem dívidas e cortarem gastos

Signos recebem clareza absoluta sobre 'onde o dinheiro está fugindo'; veja como agir

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 14:14

Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Se as finanças estão pesando, a tarde de hoje traz uma luz no fim do túnel. Para os Taurinos, a intuição para detectar desperdícios está afiadíssima. É o dia de olhar para as contas, resolver impostos ou encerrar aquela dívida que parece uma bola de neve. O alívio vem da ação prática de colocar ordem na casa financeira.



Escorpião precisa ter olho vivo no orçamento. O momento pede contenção e uma análise fria sobre como valorizar seus talentos de forma mais rentável. Já para Capricórnio, o segredo está nos bastidores. Planeje seus próximos passos financeiros em silêncio; o que é decidido sem alarde hoje ganha uma força extraordinária nas semanas seguintes.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

A Lua Minguante em Sagitário nos ensina que a verdadeira abundância começa com a boa gestão. Não adianta ganhar mais se você não sabe para onde o dinheiro vai. Use a energia investigativa de hoje para cortar assinaturas que você não usa e renegociar contratos que já não são vantajosos.

