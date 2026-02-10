ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (10) para ter sorte

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 07:10

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Hoje é terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, e se você sentiu uma vontade súbita de colocar as coisas em ordem, saiba que os astros explicam. A Lua continua sua caminhada pelo signo de Sagitário, mas agora em uma fase minguante bem profunda.



O que isso significa para o seu bolso? Sagitário é o signo da expansão e da sorte, mas a fase minguante nos ensina que, para a flecha voar longe, o arco precisa ser puxado para trás com estratégia. Não é dia de dar tiros no escuro, mas de descartar o que não funciona e focar no alvo real. É hora de usar a sabedoria para filtrar seus palpites e deixar para trás aquelas apostas que nunca rendem. Confira o que o zodíaco preparou para você hoje:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



A terça pede jogo limpo e honestidade. No amor, o diálogo sincero evita brigas desnecessárias. No trabalho, é o momento perfeito para encerrar aquela papelada burocrática ou finalizar detalhes de viagens e negócios internacionais. Números da Sorte: 9, 27, 45

Touro (21/04 a 20/05)



Hora de deixar o parceiro respirar e focar um pouco mais em você. Nas finanças, sua intuição está afiadíssima para descobrir para onde o seu dinheiro está escapando. Aproveite para quitar dívidas e organizar os impostos. Números da Sorte: 14, 32, 59

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O foco hoje são as suas relações. Ouça o que o outro tem a dizer, mesmo que a verdade incomode um pouco; a transparência só fortalece o laço. No trabalho, é o dia ideal para ajustar ou encerrar contratos que já não trazem lucro. Números da sorte: 4, 22, 40

Câncer (21/06 a 22/07)

O amor vive nos detalhes do dia a dia. Organizar a rotina com quem você ama vai trazer uma paz enorme. No emprego, a ordem é simplificar: jogue fora o que é inútil no seu ambiente de trabalho para a produtividade aparecer. Números da sorte: 6, 16, 43

Leão (22/07 a 22/08)



Nada de dramas desnecessários. No amor, a Lua ajuda a encerrar ciclos que não faziam mais sentido com total leveza. No trabalho, aproveite para polir seus projetos e dar o acabamento final. Ainda não é hora de lançar, mas de aperfeiçoar. Números da sorte: 2, 20, 38

Virgem (23/08 a 22/09)

Olhe para dentro e resolva pendências do passado com a família; isso vai liberar espaço para o seu romance atual crescer. No trabalho, quem lida com imóveis ou trabalha em casa terá um dia produtivo para organizar documentos e heranças. Números da sorte: 4, 22, 57

Libra (23/09 a 22/10)

Menos papo furado e mais profundidade. No amor, o que atrai hoje é uma conversa inteligente. No lado profissional, aproveite para sintetizar informações e finalizar relatórios. Sua mente está ótima para resumir o que é complexo. Números da sorte: 8, 26, 44

Escorpião (23/10 a 21/11)

A lealdade é sua moeda de troca hoje. No amor, planeje o futuro com o pé no chão. No financeiro, olho vivo no orçamento: é dia de cortar gastos supérfluos e valorizar seus talentos de forma prática e lucrativa. Números da sorte: 9, 18, 36



Sagitário (22/11 a 21/12)

Com a Lua no seu signo, o momento é de introspecção. Aprender a dizer "não" é uma prova de amor-próprio. No trabalho, revise sua imagem profissional. O que você quer mudar na sua carreira? O desapego começa agora. Números da sorte: 12, 31, 49

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O amor hoje pede compaixão e conexão espiritual. No trabalho, atue nos bastidores; o que for feito em silêncio e sem alarde hoje terá uma força gigantesca amanhã. O segredo é a sua alma do negócio. Números da sorte: 11, 29, 47

Aquário (20/01 a 18/02)

Você está brilhando, mas a Lua pede um filtro nas suas amizades. Saiba quem é parceiro de verdade. Nos projetos coletivos, talvez seja hora de mudar de estratégia ou até de deixar um grupo que não soma mais nada. Números da sorte: 3, 21, 55