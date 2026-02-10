Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (10) para ter sorte

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 07:10

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Hoje é terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, e se você sentiu uma vontade súbita de colocar as coisas em ordem, saiba que os astros explicam. A Lua continua sua caminhada pelo signo de Sagitário, mas agora em uma fase minguante bem profunda.

O que isso significa para o seu bolso? Sagitário é o signo da expansão e da sorte, mas a fase minguante nos ensina que, para a flecha voar longe, o arco precisa ser puxado para trás com estratégia. Não é dia de dar tiros no escuro, mas de descartar o que não funciona e focar no alvo real. É hora de usar a sabedoria para filtrar seus palpites e deixar para trás aquelas apostas que nunca rendem. Confira o que o zodíaco preparou para você hoje:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • A terça pede jogo limpo e honestidade. No amor, o diálogo sincero evita brigas desnecessárias. No trabalho, é o momento perfeito para encerrar aquela papelada burocrática ou finalizar detalhes de viagens e negócios internacionais.
  • Números da Sorte: 9, 27, 45

  • Touro (21/04 a 20/05)
    • Hora de deixar o parceiro respirar e focar um pouco mais em você. Nas finanças, sua intuição está afiadíssima para descobrir para onde o seu dinheiro está escapando. Aproveite para quitar dívidas e organizar os impostos.
  • Números da Sorte: 14, 32, 59

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    O foco hoje são as suas relações. Ouça o que o outro tem a dizer, mesmo que a verdade incomode um pouco; a transparência só fortalece o laço. No trabalho, é o dia ideal para ajustar ou encerrar contratos que já não trazem lucro.
  • Números da sorte: 4, 22, 40

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    O amor vive nos detalhes do dia a dia. Organizar a rotina com quem você ama vai trazer uma paz enorme. No emprego, a ordem é simplificar: jogue fora o que é inútil no seu ambiente de trabalho para a produtividade aparecer.
  • Números da sorte: 6, 16, 43

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • Nada de dramas desnecessários. No amor, a Lua ajuda a encerrar ciclos que não faziam mais sentido com total leveza. No trabalho, aproveite para polir seus projetos e dar o acabamento final. Ainda não é hora de lançar, mas de aperfeiçoar.
  • Números da sorte: 2, 20, 38

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Olhe para dentro e resolva pendências do passado com a família; isso vai liberar espaço para o seu romance atual crescer. No trabalho, quem lida com imóveis ou trabalha em casa terá um dia produtivo para organizar documentos e heranças.
  • Números da sorte: 4, 22, 57

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Menos papo furado e mais profundidade. No amor, o que atrai hoje é uma conversa inteligente. No lado profissional, aproveite para sintetizar informações e finalizar relatórios. Sua mente está ótima para resumir o que é complexo.
  • Números da sorte: 8, 26, 44

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    A lealdade é sua moeda de troca hoje. No amor, planeje o futuro com o pé no chão. No financeiro, olho vivo no orçamento: é dia de cortar gastos supérfluos e valorizar seus talentos de forma prática e lucrativa.
  • Números da sorte: 9, 18, 36

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Com a Lua no seu signo, o momento é de introspecção. Aprender a dizer "não" é uma prova de amor-próprio. No trabalho, revise sua imagem profissional. O que você quer mudar na sua carreira? O desapego começa agora.
  • Números da sorte: 12, 31, 49

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    O amor hoje pede compaixão e conexão espiritual. No trabalho, atue nos bastidores; o que for feito em silêncio e sem alarde hoje terá uma força gigantesca amanhã. O segredo é a sua alma do negócio.
  • Números da sorte: 11, 29, 47

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Você está brilhando, mas a Lua pede um filtro nas suas amizades. Saiba quem é parceiro de verdade. Nos projetos coletivos, talvez seja hora de mudar de estratégia ou até de deixar um grupo que não soma mais nada.
  • Números da sorte: 3, 21, 55

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Seu esforço profissional será reconhecido, e o apoio do parceiro será o seu combustível. É um dia de conclusão: feche etapas importantes na carreira e prepare-se para descansar. Você já plantou, agora é hora de colher e relaxar.
  • Números da sorte: 13, 37, 61

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

