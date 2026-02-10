Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (10) para ter sorte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 07:10
Hoje é terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, e se você sentiu uma vontade súbita de colocar as coisas em ordem, saiba que os astros explicam. A Lua continua sua caminhada pelo signo de Sagitário, mas agora em uma fase minguante bem profunda.
O que isso significa para o seu bolso? Sagitário é o signo da expansão e da sorte, mas a fase minguante nos ensina que, para a flecha voar longe, o arco precisa ser puxado para trás com estratégia. Não é dia de dar tiros no escuro, mas de descartar o que não funciona e focar no alvo real. É hora de usar a sabedoria para filtrar seus palpites e deixar para trás aquelas apostas que nunca rendem. Confira o que o zodíaco preparou para você hoje:
