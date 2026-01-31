ASTROLOGIA

O Universo cravou a data: descubra qual é o dia mais sortudo de fevereiro de 2026 para o seu signo

O mês pede atenção aos sinais, e um dia em especial pode destravar caminhos e mudar o ritmo da sua vida

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 18:00

Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

Fevereiro marca uma virada de ritmo, com acontecimentos que destravam situações antigas, aceleram decisões e colocam oportunidades bem diante de quem estiver atento. Para alguns signos, há sensação clara de fechamento de ciclo; para outros, o mês traz recomeços que mudam o rumo dos próximos meses. A sorte aparece de forma prática, exigindo presença, coragem e escolhas conscientes. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte do mês para Áries: domingo, 1º de fevereiro

Fevereiro começa convidando você a redefinir o que realmente significa ser feliz. O momento favorece prazer, criatividade e escolhas mais alinhadas ao que te dá alegria no presente, não apenas no futuro. Aproveitar esse dia é sobre celebrar conquistas, relaxar expectativas excessivas e permitir que a vida seja mais leve.

Touro

Dia da sorte do mês para Touro: terça-feira, 17 de fevereiro

Este é um ponto de virada importante na sua trajetória profissional. Mudanças ganham força e novas direções se apresentam, pedindo ousadia e confiança. O dia favorece reconhecimento, decisões estratégicas e escolhas que definem os próximos anos da sua carreira.

Gêmeos

Dia da sorte do mês para Gêmeos: terça-feira, 17 de fevereiro

Depois de um longo período de sensação de estagnação, fevereiro traz avanço real. Ideias antigas voltam com força, caminhos se abrem e oportunidades surgem de forma inesperada. Este é um dia para dizer sim ao novo e confiar que você está pronto para dar passos maiores.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Câncer

Dia da sorte do mês para Câncer: quinta-feira, 26 de fevereiro

O mês traz recompensas por tudo o que você insistiu em construir, mesmo sem ver resultados imediatos. Este dia favorece retomadas, segundas chances e soluções para temas que pareciam travados. Confie no seu processo e permita que o retorno chegue.

Leão

Dia da sorte do mês para Leão: terça-feira, 3 de fevereiro

Fevereiro marca o início de uma fase de reconstrução profissional. O que foi instável começa a se reorganizar, abrindo espaço para crescimento e reconhecimento. Propostas, convites ou sinais importantes podem surgir, exigindo que você reconheça o próprio valor.

Virgem

Dia da sorte do mês para Virgem: terça-feira, 3 de fevereiro

Um ciclo desafiador fica para trás, dando lugar a mais liberdade e estabilidade. Este é um momento de não olhar para trás e seguir confiante nas decisões tomadas. O dia favorece planos de longo prazo, mudanças conscientes e a sensação de finalmente estar no caminho certo.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra

Dia da sorte do mês para Libra: terça-feira, 17 de fevereiro

Transformações profundas atingem temas ligados a relações, família e projetos pessoais. O dia pede escolhas guiadas pelo coração, não por expectativas externas. Escutar suas emoções será o diferencial para aproveitar as oportunidades que surgem.

Escorpião

Dia da sorte do mês para Escorpião: domingo, 1º de fevereiro

Questões profissionais e decisões importantes chegam a um ponto de definição. Este dia ajuda você a enxergar com clareza o que realmente quer construir daqui para frente. Assumir seu espaço e suas ambições será essencial para atrair reconhecimento.

Sagitário

Dia da sorte do mês para Sagitário: domingo, 1º de fevereiro

Um momento decisivo de clareza interna. Você entende melhor qual direção faz sentido seguir e onde deve concentrar sua energia nos próximos meses. Mesmo sem ações imediatas, o dia redefine prioridades e fortalece sua confiança.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Capricórnio

Dia da sorte do mês para Capricórnio: terça-feira, 3 de fevereiro

Fevereiro traz mais estabilidade emocional e segurança nas relações e na vida familiar. O dia favorece decisões sólidas, planos de longo prazo e a sensação de que o que ficou em pé realmente merece permanecer.

Aquário

Dia da sorte do mês para Aquário: terça-feira, 17 de fevereiro

Este é um dos momentos mais transformadores do seu ano. Mudanças internas refletem diretamente em escolhas externas, abrindo espaço para uma vida mais alinhada com quem você é hoje. O dia pede autenticidade, coragem e encerramento de padrões limitantes.

Peixes

Dia da sorte do mês para Peixes: terça-feira, 3 de fevereiro