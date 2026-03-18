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Quanto Eliana ganha na Globo? Salário surpreende e é metade do que recebia no SBT

A apresentadora recebe salário fixo menor do que no SBT, mas pode faturar milhões com publicidade na nova fase na emissora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de março de 2026 às 09:00

Eliana estreou novo programa na Globo e pode faturar até R$ 3 milhões por mês com publicidade
Eliana estreou na Globo e pode faturar até R$ 3 milhões por mês com publicidade Crédito: Globo/Ju Coutinho

A estreia de Eliana na programação da TV Globo reacendeu uma curiosidade antiga do público: quanto a apresentadora ganha na emissora atualmente. Após quase 15 anos no SBT, a comunicadora iniciou uma nova fase na carreira com um contrato milionário que inclui salário fixo e participação em ações comerciais.

Nos bastidores da televisão, estima-se que Eliana receba cerca de R$ 450 mil mensais como salário fixo na Globo, valor previsto em contrato até 2027.

Apesar do montante expressivo, o salário fixo é menor do que ela recebia no SBT, onde o pagamento mensal girava em torno de R$ 900 mil durante os últimos anos em que comandou o programa dominical na emissora de Silvio Santos.

Na prática, isso significa que o salário fixo na Globo é aproximadamente metade do que ela ganhava no SBT.

Eliana

Eliana por Globo/Ju Coutinho
Eliana por Globo/Ju Coutinho
Eliana por Globo/Ju Coutinho
Eliana por Globo/Ju Coutinho
Eliana estreou novo programa na Globo e pode faturar até R$ 3 milhões por mês com publicidade por Divulgação/Ju Coutinho
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Eliana por Globo/Ju Coutinho

Por outro lado, a remuneração total pode ser muito maior. Com ações de merchandising, publicidade e contratos vinculados ao programa, os ganhos mensais da apresentadora podem ultrapassar R$ 3 milhões.

Esse modelo de contrato é comum na emissora, que costuma reduzir o salário fixo, mas ampliar os ganhos ligados a projetos e publicidade.

Estreia do novo programa

A nova fase começou oficialmente com a estreia do programa dominical “Em Família com Eliana”, exibido nas tardes de domingo. A atração aposta em histórias emocionantes, encontros entre artistas e familiares e quadros de entretenimento voltados para o público familiar.

O primeiro programa registrou bom desempenho de audiência, mantendo a liderança no horário e garantindo índices considerados positivos para a faixa dominical.

A Globo aposta no carisma da apresentadora para consolidar a atração e fortalecer a programação voltada ao entretenimento familiar.

Em Família com Eliana

Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino
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Gravação do programa “Em Família com Eliana” por Globo/Bob Paulino

Apesar da audiência satisfatória, o programa também recebeu algumas críticas de especialistas em televisão. Analistas apontaram que a estrutura da atração ainda lembra bastante o estilo que Eliana apresentava no SBT, com quadros emocionais, histórias de superação e entrevistas com celebridades.

Outro ponto citado por críticos foi a edição acelerada do primeiro episódio, com cortes rápidos entre quadros, o que teria dificultado a construção de momentos mais marcantes.

Mesmo assim, a avaliação geral da estreia foi considerada positiva, e a emissora aposta na força do nome de Eliana para consolidar a nova fase da programação dominical.

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Tags:

Eliana Globo Televisão Salário em Família com Eliana

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