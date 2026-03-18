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Quanto Eliana ganha na Globo? Salário surpreende e é metade do que recebia no SBT

A apresentadora recebe salário fixo menor do que no SBT, mas pode faturar milhões com publicidade na nova fase na emissora

Heider Sacramento

Publicado em 18 de março de 2026 às 09:00

Eliana estreou na Globo e pode faturar até R$ 3 milhões por mês com publicidade Crédito: Globo/Ju Coutinho

A estreia de Eliana na programação da TV Globo reacendeu uma curiosidade antiga do público: quanto a apresentadora ganha na emissora atualmente. Após quase 15 anos no SBT, a comunicadora iniciou uma nova fase na carreira com um contrato milionário que inclui salário fixo e participação em ações comerciais.

Nos bastidores da televisão, estima-se que Eliana receba cerca de R$ 450 mil mensais como salário fixo na Globo, valor previsto em contrato até 2027.

Apesar do montante expressivo, o salário fixo é menor do que ela recebia no SBT, onde o pagamento mensal girava em torno de R$ 900 mil durante os últimos anos em que comandou o programa dominical na emissora de Silvio Santos.

Na prática, isso significa que o salário fixo na Globo é aproximadamente metade do que ela ganhava no SBT.

Eliana 1 de 5

Por outro lado, a remuneração total pode ser muito maior. Com ações de merchandising, publicidade e contratos vinculados ao programa, os ganhos mensais da apresentadora podem ultrapassar R$ 3 milhões.

Esse modelo de contrato é comum na emissora, que costuma reduzir o salário fixo, mas ampliar os ganhos ligados a projetos e publicidade.

Estreia do novo programa

A nova fase começou oficialmente com a estreia do programa dominical “Em Família com Eliana”, exibido nas tardes de domingo. A atração aposta em histórias emocionantes, encontros entre artistas e familiares e quadros de entretenimento voltados para o público familiar.

O primeiro programa registrou bom desempenho de audiência, mantendo a liderança no horário e garantindo índices considerados positivos para a faixa dominical.

A Globo aposta no carisma da apresentadora para consolidar a atração e fortalecer a programação voltada ao entretenimento familiar.

Em Família com Eliana 1 de 12

Apesar da audiência satisfatória, o programa também recebeu algumas críticas de especialistas em televisão. Analistas apontaram que a estrutura da atração ainda lembra bastante o estilo que Eliana apresentava no SBT, com quadros emocionais, histórias de superação e entrevistas com celebridades.

Outro ponto citado por críticos foi a edição acelerada do primeiro episódio, com cortes rápidos entre quadros, o que teria dificultado a construção de momentos mais marcantes.