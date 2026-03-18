NOVELA DAS 9

Atentado contra Paulinho, prisão na galeria e dono da escultura revelado agitam Três Graças nesta quarta (18)

Capítulo desta quarta (18) tem tiros, prisão na galeria e revelações que mudam os rumos da disputa pela obra

Heider Sacramento

Publicado em 18 de março de 2026 às 07:00

Paulinho sobrevive a atentado em Três Graças Crédito: Reprodução

O capítulo de Três Graças desta quarta-feira (18) promete reviravoltas após o atentado contra Paulinho e Gerluce. Depois de escapar de um ataque a tiros, Paulinho começa a juntar as peças do que aconteceu e passa a suspeitar de Ferette como possível responsável pela tentativa de assassinato.

Durante o ataque, Vicente erra o disparo contra o casal, mas consegue fugir do local antes de ser capturado. Abalado, Paulinho conta a Juquinha que ele e Gerluce foram alvo do atentado.

Enquanto isso, a disputa em torno da escultura As Três Graças ganha novos capítulos. Kasper deixa claro a Ferette que sabe que o verdadeiro dono da obra é Rogério, revelação que aumenta ainda mais a tensão entre os envolvidos.

Protagonistas de Três Graças 1 de 3

Na galeria, a situação sai do controle quando Juquinha decide prender Kasper e João Rubens, após suspeitas envolvendo a exposição da peça. No meio da confusão, Rogério aparece e se apresenta como proprietário legal da escultura, justamente no momento em que Arminda tenta reivindicar a obra como sua.

Em outra frente da trama, Consuelo deduz que Bagdá foi quem retirou a escultura do ferro-velho, levantando novas suspeitas sobre a movimentação da peça.

Ao mesmo tempo, Zenilda impede Gerluce de se entregar à polícia, tentando evitar que a jovem se envolva ainda mais na confusão.

A crise também atinge a vida pessoal de alguns personagens. João Rubens acusa Kasper de colocar em risco seu casamento e a felicidade de Maggye, aumentando ainda mais o clima de tensão entre eles.