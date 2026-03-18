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Como é a casa de Isa Scherer com fogão de R$ 55 mil e cozinha inspirada em restaurante

Casa de vila vira lar acolhedor com arquitetura afetiva, arte por todos os lados e cozinha especial

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de março de 2026 às 06:00

A casa de Isa Scherer é um refúgio cheio de arte, luz e aconchego em São Paulo
A casa de Isa Scherer é um refúgio cheio de arte, luz e aconchego em São Paulo Crédito: Reproduçã

A correria típica de São Paulo parece desaparecer ao atravessar os portões da vila onde Isa Scherer vive com o marido, Rodrigo Calazans, e os filhos, Bento e Mel. Cercado por casas geminadas e um clima que lembra o interior, o endereço virou um refúgio inesperado para a vencedora do MasterChef Brasil. A influenciadora conta que se encantou com a atmosfera tranquila logo na primeira visita. O imóvel, com mais de 300 m², também surpreendeu Rodrigo, que lembra que “a cada cômodo, vinha outra surpresa”.

A mudança, porém, não aconteceu sem desafios. Isa e Rodrigo haviam comprado um apartamento na planta e enfrentavam uma reforma temporária quando descobriram que o imóvel onde estavam seria vendido. A busca por uma nova casa acabou acontecendo às pressas e coincidiu com uma necessidade essencial para a influenciadora: uma cozinha ampla, funcional e bem iluminada, pensada também para gravações de receitas e produção de conteúdo. O projeto, assinado pelo escritório Fatta Arquitetura, transformou o espaço em um verdadeiro estúdio doméstico, com claraboia, integração com a área externa e layout pensado para unir trabalho e rotina familiar com conforto.

Casa de Isa Scherer

A casa de Isa Scherer é um refúgio cheio de arte, luz e aconchego em São Paulo por Reprodução/YouTube
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A casa de Isa Scherer é um refúgio cheio de arte, luz e aconchego em São Paulo por Reprodução/YouTube

No quintal, um detalhe virou motivo de brincadeira entre os dois. Rodrigo fez questão de uma área de churrasco coberta, mesmo escutando da esposa que “não faz sentido fazer churrasco na chuva”. Eles riram e seguiram com a ideia, que virou um dos cantinhos favoritos da casa. A estética mistura influências afetivas e design contemporâneo: móveis modernos convivem com peças artesanais, quadros assinados dividem espaço com obras feitas pelos gêmeos, e ambientes como o hall de entrada, a sala de jantar e o closet revelam escolhas minuciosas feitas ao longo de um ano inteiro de reforma.

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O resultado é um lar que traduz a essência do casal. Entre cores, arte, gastronomia e alegria de rotina, Isa e Rodrigo criaram um cenário perfeito para viver a fase atual e assistir aos filhos crescerem com espaço, luz e liberdade. Um verdadeiro abraço em forma de casa.

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Famosos Masterchef Brasil isa Scherer

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