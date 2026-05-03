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Por que Shakira é chamada de 'Loba'? Entenda o significado por trás do apelido

Cantora se apresentou na praia de Copacabana para o maior show de sua carreira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de maio de 2026 às 11:09

Shakira
Shakira Crédito: Reprodução

Se você está acompanhando tudo sobre o show gratuito de Shakira no Rio, com certeza ouviu o termo 'Loba' para todos os lados. Mas a verdade é que essa loba de agora é bem diferente daquela que conhecemos em 2009. Se na época do álbum She Wolf a cantora usava a figura do animal para falar de liberdade sexual e instintos femininos, hoje o bicho é outro.

Significado por trás do apelido de Shakira

Se você está acompanhando tudo sobre o show gratuito de Shakira no Rio, com certeza ouviu o termo 'Loba' para todos os lados. Mas a verdade é que essa loba de agora é bem diferente daquela que conhecemos em 2009 por Reprodução/Instagram
Se na época do álbum She Wolf a cantora usava a figura do animal para falar de liberdade sexual e instintos femininos, hoje o bicho é outro por Reprodução/YouTube
A grande virada aconteceu após o fim conturbado de seu casamento com o ex-jogador Gerard Piqué. Entre boatos de traição e uma separação exposta, Shakira não se recolheu por Divulgação e Shutterstock
No hit mundial Bzrp Music Sessions, Vol. 53, ela deixou claro que 'uma loba como ela não é para novatos'. Foi ali, que o apelido ganhou o peso do empoderamento. por Reprodução/Instagram
Shakira e os filhos por Reprodução/Instagram
Muitos fãs associam essa fase ao clássico literário 'Mulheres que Correm com os Lobos', que fala justamente sobre a mulher recuperar sua essência selvagem e confiar no próprio 'faro' por Reprodução
Público se aglomera para show de Shakira por Reprodução | Instagram
Público se aglomera para show de Shakira por Reprodução | Instagram
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Se você está acompanhando tudo sobre o show gratuito de Shakira no Rio, com certeza ouviu o termo 'Loba' para todos os lados. Mas a verdade é que essa loba de agora é bem diferente daquela que conhecemos em 2009 por Reprodução/Instagram

A grande virada aconteceu após o fim conturbado de seu casamento com o ex-jogador Gerard Piqué. Entre boatos de traição e uma separação exposta, Shakira não se recolheu. No hit mundial Bzrp Music Sessions, Vol. 53, ela deixou claro que 'uma loba como ela não é para novatos'. Foi ali, que o apelido ganhou o peso do empoderamento.

Essa conexão de Shakira com a loba não é por acaso. Muitos fãs associam essa fase ao clássico literário 'Mulheres que Correm com os Lobos', que fala sobre a mulher recuperar sua essência selvagem e confiar no próprio 'faro'. Shakira mostrou que, ao ser ferida, não se tornou vítima, mas sim uma versão ainda mais gigante e independente de si mesma.

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E é com essa energia de quem deu a volta por cima que ela subiu ao palco em Copacabana para o evento 'Todo Mundo no Rio'. Além dos hits clássicos como 'Hips Don't Lie', o público viu de perto a cantora provar que 'as mulheres já não choram, as mulheres faturam'.

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Tags:

Cantora rio de Janeiro Shakira Show Copacabana Todo Mundo no rio

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