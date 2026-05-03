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Filha de Pampa é internada em estado grave e passa por cirurgia de emergência

Aos seis anos, Isabella Maria foi diagnosticada com infecção óssea severa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de maio de 2026 às 10:48

Pampa com a esposa, Paula, e a filha, Maria Isabella Crédito: Arquivo pessoal

O sábado (2) começou com um alerta de preocupação para a família do ex-jogador de vôlei Pampa. Sua filha caçula, Isabella Maria, permanece hospitalizada em Brasília para tratar uma osteomielite, uma infecção séria que atingiu os ossos da região da testa. A confirmação veio através de Paula Falbo, viúva do atleta, que tem acompanhado de perto cada passo da pequena no hospital.

Filha de Pampa é internada em estado grave

Pampa com a esposa, Paula, e a filha, Maria Isabella por Arquivo pessoal
Pampa por Reprodução
Pampa com a esposa, Paula Falbo por Arquivo pessoal
Pampa com a esposa, Paula, e a filha, Maria Isabella por Arquivo pessoal
Paula Falbo e Isabella Maria por Arquivo pessoal
Pampa e a caçula, Isabella por Arquivo pessoal
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Pampa com a esposa, Paula, e a filha, Maria Isabella por Arquivo pessoal

Segundo Paula, o quadro é considerado grave pelos médicos, embora a menina esteja consciente e interagindo. Isabella deu entrada na unidade com inchaço e dores locais, o que exigiu a avaliação de um neurocirurgião. "A previsão é que a internação se estenda por até seis semanas para o tratamento completo", revelou a mãe, visivelmente abalada com a situação.

  • O que causou a infecção?

A suspeita é de que a osteomielite tenha surgido como complicação de uma sinusite não tratada. Paula relatou que esteve na emergência há duas semanas com a filha, mas, na ocasião, o problema respiratório não foi identificado pelos profissionais de saúde. Agora, a cirurgia busca drenar o foco da infecção e evitar maiores danos.

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A internação da pequena acontece pouco tempo após a perda do pai. Pampa, jogador de vôlei e medalhista de ouro em Barcelona 92, faleceu em junho de 2024 devido a complicações de um linfoma. Além de Isabella, o ex-atleta deixou a filha Rafaella Ferrer, de 37 anos.

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  • Entenda a Osteomielite

A osteomielite não é uma inflamação comum; trata-se de uma infecção profunda que atinge a estrutura óssea, geralmente causada por bactérias que pegam 'carona' na corrente sanguínea ou se espalham a partir de focos infecciosos próximos, como uma sinusite ou ferimentos expostos.

Por ser uma doença silenciosa em seu início, ela pode ser facilmente confundida com dores musculares ou mal-estar passageiro. No entanto, se não for combatida rapidamente com antibióticos potentes e, em muitos casos, intervenção cirúrgica para limpeza do osso, a condição pode causar danos permanentes ou se tornar generalizada.

Ao notar dores persistentes nos ossos, inchaços sem causa aparente ou febre contínua, procure ajuda médica especializada imediatamente. O diagnóstico precoce é o principal para uma recuperação total e sem sequelas.

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Tags:

Doença Saúde Pampa Osteomielite

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