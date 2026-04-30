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Milena Moreira perde a paciência e 'vai para cima' de Alberto Cowboy em evento da Globo

Climão tomou conta do lançamento de novo aplicativo em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 16:13

Alberto Cowboy e Milena, do 'BBB 26', discutiram em evento  Crédito: Reprodução/Instagram  

Quem disse que o BBB 26 acabou? Para Milena Moreira e Alberto Cowboy, a rivalidade ganhou um novo capítulo fora da casa mais vigiada do Brasil. Na última terça-feira (28), durante um evento da Globo em São Paulo para o lançamento de um novo aplicativo, os convidados foram surpreendidos por uma 'briga'. 

De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, a confusão começou quando Cowboy circulava pelo local ao lado de uma produtora. Ao cruzar o caminho de Milena, a ex-sister não se conteve e partiu para o ataque verbal. Aos gritos, ela desafiou o empresário: "Me processa! Pode me processar!".

Final do BBB 26

Noite da campeã, emoção e despedidas na grande final do BBB 26 por Beatriz Damy/Globo
Noite da campeã, emoção e despedidas na grande final do BBB 26 por Beatriz Damy/Globo
Noite da campeã, emoção e despedidas na grande final do BBB 26 por Beatriz Damy/Globo
Noite da campeã, emoção e despedidas na grande final do BBB 26 por Beatriz Damy/Globo
Noite da campeã, emoção e despedidas na grande final do BBB 26 por Beatriz Damy/Globo
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Noite da campeã, emoção e despedidas na grande final do BBB 26 por Beatriz Damy/Globo

Testemunhas afirmam que Alberto Cowboy preferiu não retrucar, mantendo-se em silêncio enquanto Milena falava. "Ela deu um verdadeiro show! Ficou todo mundo bem assustado com a reação dela, ninguém esperava por isso em um evento corporativo", relatou uma fonte que presenciou a cena.

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Vice-campeã do BBB 26, Milena Moreira confessa 'vício' após programa: 'Preciso de psicólogo'

A origem da briga vem de uma participação recente da dupla no programa de Luciano Huck. Na ocasião, Milena não poupou palavras e chamou Alberto de 'vagabundo' e 'mentiroso' em rede nacional. O empresário não deixou barato e acionou sua equipe jurídica.

Em nota, os advogados de Cowboy afirmaram que as falas de Milena ultrapassaram a liberdade de expressão e atingiram diretamente a honra dele. A equipe já estuda uma ação de indenização por danos morais.  

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