BARRACO!

Milena Moreira perde a paciência e 'vai para cima' de Alberto Cowboy em evento da Globo

Climão tomou conta do lançamento de novo aplicativo em São Paulo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 16:13

Alberto Cowboy e Milena, do 'BBB 26', discutiram em evento Crédito: Reprodução/Instagram

Quem disse que o BBB 26 acabou? Para Milena Moreira e Alberto Cowboy, a rivalidade ganhou um novo capítulo fora da casa mais vigiada do Brasil. Na última terça-feira (28), durante um evento da Globo em São Paulo para o lançamento de um novo aplicativo, os convidados foram surpreendidos por uma 'briga'.

De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, a confusão começou quando Cowboy circulava pelo local ao lado de uma produtora. Ao cruzar o caminho de Milena, a ex-sister não se conteve e partiu para o ataque verbal. Aos gritos, ela desafiou o empresário: "Me processa! Pode me processar!".

Final do BBB 26 1 de 5

Testemunhas afirmam que Alberto Cowboy preferiu não retrucar, mantendo-se em silêncio enquanto Milena falava. "Ela deu um verdadeiro show! Ficou todo mundo bem assustado com a reação dela, ninguém esperava por isso em um evento corporativo", relatou uma fonte que presenciou a cena.

A origem da briga vem de uma participação recente da dupla no programa de Luciano Huck. Na ocasião, Milena não poupou palavras e chamou Alberto de 'vagabundo' e 'mentiroso' em rede nacional. O empresário não deixou barato e acionou sua equipe jurídica.