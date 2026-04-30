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Após passar mal em meio a disputa judicial, Stênio Garcia tem estado de saúde revelado

Ator processa a filhas por causa de apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de abril de 2026 às 17:23

Stênio Garcia passou mal após reportagem que as filhas participaram
Stênio Garcia passou mal após reportagem que as filhas participaram Crédito: Reprodução | Instagram

Stênio Garcia passou mal e precisou ser levado ao hospital nesta quarta-feira (29) em meio a disputa judicial com as filhas. Hoje o artista enfrenta uma briga judicial com as filhas, Cássia e Gaya Piovesan.

De acordo com Mari Saade, em entrevista à coluna GENTE, da revista Veja, Stênio foi medicado e voltou para casa. “Está em observação, mas tudo está correndo bem. Vamos ao médico às 14h”, disse Saade. O ator não chegou a ser internado.

Saad também confirmou a Baldi que Stênio já havia passado mal anteriormente pelo mesmo motivo. Em março deste ano, o artista precisou ser internado devido ao alto nível de estresse. Vale ressaltar que na última terça-feira (28), um dia antes do episódio de mal-estar, o ator celebrou 94 anos de idade.

Stênio Garcia

Ator Stênio Garcia por Reprodução | Instagram
Ator Stênio Garcia por Reprodução | Instagram
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O centro da disputa é um apartamento de luxo em Ipanema, avaliado em R$ 2 milhões. Embora possua o usufruto vitalício do bem, Stênio alega não estar recebendo os rendimentos devidos e acusa a ex-mulher e as filhas de se apropriarem do imóvel de forma indevida.

De acordo com as informações divulgadas, o conflito começou em 2019, quando Clarice e as filhas colocaram a propriedade para alugar sem o consentimento do ator. Após tentativas frustradas de resolver a situação em família, a questão foi levada à Justiça.

A relação se tornou ainda mais conturbada após uma entrevista das filhas ao programa Domingo Espetacular, da Record TV. Na ocasião, elas negaram qualquer abandono e declararam que o pai é um "idoso de alto poder aquisitivo" que dispensa auxílio. A resposta de Stênio foi imediata: "Elas estão mentindo".

Enquanto as herdeiras afirmam que o distanciamento partiu do próprio pai, Stênio e Marilene Saade apresentam uma versão diferente. O casal diz que sobrevive apenas com a aposentadoria do ator, de aproximadamente R$ 7 mil mensais, quantia que seria insuficiente para cobrir os elevados custos com medicamentos e tratamentos de saúde.

No Instagram, Stênio se pronunciou sobre as declarações das filhas: “Por que esse estardalhaço todo, se o único que trabalhou até hoje fui eu? O que é isso? Tudo quem deu fui eu. Será esclarecido perante a lei, aguardem. Estou indignado de ver pessoas mentindo na televisão brasileira”.

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