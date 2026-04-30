Flagrada em aeroporto, Ivete Sangalo pede para fotógrafo apagar fotos das filhas

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de abril de 2026 às 16:44
Nesta quarta-feira (29), Ivete Sangalo aterrissou no Aeroporto de Guarulhos após uma viagem a Boston. O clima pesou quando a cantora percebeu que as filhas gêmeas, Marina e Helena, de 8 anos, estavam sendo fotografadas no meio do tumulto. Ivete foi direta ao ponto: “Não fotografe elas não!”, disparou.
Internautas garantem que a bronca foi além, com a artista exigindo que os registros das crianças fossem deletados ali mesmo. Nas redes sociais, a atitude dividiu opiniões, mas a maioria saiu em defesa da cantora.
Ivete Sangalo comenta foto de Daniel Cady após aula de jiu-jítsu com Marcelo Sangalo
O que também roubou a cena foi o reencontro com o ex-marido, o nutricionista Daniel Cady. Os dois, que anunciaram o fim do casamento de 17 anos em novembro de 2025, provaram que a amizade e o respeito continuam.
Ivete o cumprimentou com um abraço afetuoso, enquanto o primogênito Marcelo e as pequenas correram para os braços do pai. Antes de seguir viagem, Ivete fez questão de parar, atender os fãs que batiam ponto no saguão, distribuiu autógrafos e posou para fotos.