POLÊMICA

Mara Maravilha ataca Daniela Mercury após confusão com Edson Gomes: 'Uma vergonha'

Apresentadora resgatou vídeo com críticas e questiona ativismo de Daniela

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 12:51

Mara Maravilha ataca Daniela Mercury após confusão com Edson Gomes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A confusão que começou no palco do Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (30). Mara Maravilha decidiu usar suas redes sociais para comentar sobre o episodio envolvendo Daniela Mercury e Edson Gomes. Sem papas na língua, Mara compartilhou um vídeo antigo onde detonava a postura da colega baiana, mas desta vez a legenda foi ainda mais ácida.



Mansão de Daniela Mercury 1 de 20

"Perdão ao mundo por ter lançado essa meeer...", escreveu Mara. Apresentadora afirma ter sido uma das primeiras pessoas a dar espaço para Daniela em rede nacional no início da carreira da cantora. Hoje, no entanto, o sentimento seria de total decepção. "O talento que você tem, para mim, se apaga quando você mostra o ser humano que tem se tornado", declarou.

Mara fez questão de pontuar que suas críticas não têm nada a ver com a polarização política que divide o Brasil. Segundo ela, sua indignação é movida pelo que chama de 'falta de respeito à nação brasileira'. Mas as alfinetadas não pararam por aí. Mara tocou em um ponto sensível, o ativismo de Daniela na causa LGBTQI+.



A apresentadora sugeriu que a participação de Daniela na Parada do Orgulho não seria movida apenas por ideologia. "Você vai na parada porque ganha. Quando não foi oferecido um cachê, pelo que ouvi falar, você não foi", disparou Mara, encerrando o desabafo com um pedido para que Daniela não cite mais seu nome.

Esse 'ataque' surgiu após Daniela Mercury pedir, durante uma premiação na última terça-feira (28), que Edson Gomes fosse 'carinhoso com a esposa', reforçando que a classe artística não tolera violência contra a mulher. O cantor rebateu ao vivo, exigindo provas e afirmando ter sido humilhado publicamente.

Com a repercussão do caso, Daniela emitiu uma nota oficial na última quarta-feira (29), pedindo desculpas e explicando que sua fala foi 'simbólica'. No texto, a artista lamenta que sua fala tenha sido interpretada de forma diferente da pretendida.

Leia nota na íntegra:

Historicamente, a artista Daniela Mercury sempre se posicionou em defesa dos direitos das mulheres, como cidadã, artista e ativista. Ao longo de sua trajetória, Daniela construiu uma atuação reconhecida tanto nas artes quanto nas causas sociais, voltada à proteção das populações mais vulneráveis e à promoção dos direitos humanos.

Durante a cerimônia do Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo, realizada nesta terça-feira, Daniela fez um discurso de repúdio às diversas formas de violência sofridas por mulheres, incentivando o engajamento coletivo nessa luta. Ao mencionar Edson Gomes, falando que ele deveria ser carinhoso com a companheira, sua fala tinha caráter amplo e simbólico, dirigida a todos os homens brasileiros, como defesa de relações baseadas no afeto, no respeito e na dignidade à vida de mulheres.