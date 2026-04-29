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Rafa Justus revela detalhes da 2ª rinoplastia e surpreende ao citar cartilagem da costela

Influenciadora de 16 anos falou sobre o procedimento em conversa com os seguidores nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de abril de 2026 às 06:48

Rafa Justus mostrou resultado de nova rinoplastia e explicou motivo da decisão Crédito: Reprodução/Instagram

Rafaella Justus voltou a falar abertamente sobre sua segunda rinoplastia e tirou dúvidas dos seguidores ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, nesta terça-feira (28). Aos 16 anos, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus explicou detalhes do procedimento e chamou atenção ao revelar que foi necessário utilizar cartilagem da própria costela na cirurgia.

Entre as perguntas recebidas, um internauta quis saber se ela precisou retirar pele de outra parte do corpo para o nariz. Rafa esclareceu: "Tive que tirar cartilagem do osso da costela", começou descrevendo. Em seguida, fez questão de elogiar o profissional responsável pelo procedimento: "Por isso eu falo, essa cirurgia é uma arte, e o Dr. Frederico Keim é um ARTISTA!".

Rafa Justus deu detalhes do procedimento da 2ª rinoplastia Crédito: Reprodução/Instagram Recomendações

A influenciadora já havia contado, um dia antes, que passou por uma nova rinoplastia e fez questão de reforçar que a decisão não teve relação com insegurança. "Sim, fiz mais uma rinoplastia. Não foi sobre mudar quem eu sou, mas sobre me olhar com mais carinho. Não foi por falta de autoestima, foi por escolha", explicou. Ela ainda refletiu sobre o tema ao afirmar que o amor-próprio vai além da aparência: "A autoestima não vem só do exterior, ela vem, principalmente, de dentro, de como a gente se conhece, se respeita e se ama".

Rafa também destacou que, ao se sentir bem consigo mesma, passou a encarar mudanças estéticas de forma mais leve. "E, quando isso está em paz, a gente também se permite ajustar o que quiser, sem culpa, sem explicação. Hoje, estou muito mais feliz. E vocês, gostaram?", escreveu ao mostrar o resultado.

Rafa Justus mostra resultado de nova rinoplastia 1 de 5

A repercussão foi imediata e repleta de mensagens positivas. Nos comentários, fãs, amigos e familiares elogiaram a escolha da jovem. Ticiane, mãe de Rafa, celebrou o resultado: "Sim, você está ainda mais linda e o mais importante de TUDO, mais FELIZ". Seguidores também reagiram com entusiasmo, destacando que a mudança valorizou ainda mais os traços da influenciadora.