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Rafaella Justus revela nova rinoplastia aos 16 anos e explica decisão: ‘Foi por escolha’

Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro mostrou resultado nas redes sociais e negou insegurança com aparência

Heider Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 21:08

Rafa Justus mostrou resultado de nova rinoplastia e explicou motivo da decisão Crédito: Reprodução/Instagram

Rafaella Justus surpreendeu seguidores nesta segunda-feira (27) ao revelar que passou por uma nova rinoplastia. Aos 16 anos, a influenciadora compartilhou o antes e depois do procedimento e explicou que a decisão não teve relação com falta de autoestima.

Em publicação nas redes sociais, Rafa afirmou que a mudança foi uma escolha pessoal e ligada ao desejo de se olhar com mais carinho. “Sim, fiz mais uma rinoplastia. Não foi sobre mudar quem eu sou, mas sobre me olhar com mais carinho. Não foi por falta de autoestima, foi por escolha”, escreveu.

Rafa Justus mostra resultado de nova rinoplastia 1 de 5

A jovem ainda refletiu sobre autoconhecimento e amor-próprio ao comentar a repercussão do procedimento estético. “A autoestima não vem só do exterior, ela vem, principalmente, de dentro, de como a gente se conhece, se respeita e se ama”, completou.

A reação foi imediata entre fãs, amigos e familiares. Ticiane Pinheiro deixou uma mensagem pública elogiando a filha e comemorando a felicidade dela com o resultado. “Sim, você está ainda mais linda e o mais importante de tudo, mais feliz”, comentou a apresentadora.

Essa não foi a primeira rinoplastia de Rafaella. A influenciadora já havia passado por uma cirurgia anterior aos 14 anos, quando realizou correção de desvio de septo, além de ajustes estéticos.