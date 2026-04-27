ANIVERSÁRIO

Léo Santana comemora 38 anos com festa em Salvador em clima de Copa; veja fotos

Cantor celebrou ao lado de amigos e familiares nesta segunda-feira (26)



Alô Alô Bahia

Felipe Sena

Publicado em 27 de abril de 2026 às 22:38

Léo Santana ao lado da família em festa de aniversário Crédito: Reprodução | Instagram

Léo Santana completou 38 anos no dia 22 de abril, mas reuniu amigos e familiares na noite desta segunda-feira (27), em Salvador, para celebrar com o tema Brazilcore, tendência inspirada nas cores e culturas do Brasil, já em clima de Copa do Mundo.

Nas redes sociais, Léo Santana e Lore Improta compartilharam uma selfie ao chegarem ao evento. O casal apareceu usando camisas da Seleção Brasileira, enquanto a pequena Liz escolheu a camisa do Esporte Clube Vitória.

Aniversário de Léo Santana 1 de 6

A comemoração também ganha um significado ainda mais especial neste ano. Lore e Léo vivem a expectativa da chegada de Levi, segundo filho do casal.