Léo Santana comemora 38 anos com festa em Salvador em clima de Copa; veja fotos

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Alô Alô Bahia
Felipe Sena
Publicado em 27 de abril de 2026 às 22:38
Léo Santana completou 38 anos no dia 22 de abril, mas reuniu amigos e familiares na noite desta segunda-feira (27), em Salvador, para celebrar com o tema Brazilcore, tendência inspirada nas cores e culturas do Brasil, já em clima de Copa do Mundo.
Nas redes sociais, Léo Santana e Lore Improta compartilharam uma selfie ao chegarem ao evento. O casal apareceu usando camisas da Seleção Brasileira, enquanto a pequena Liz escolheu a camisa do Esporte Clube Vitória.
Aniversário de Léo Santana
A comemoração também ganha um significado ainda mais especial neste ano. Lore e Léo vivem a expectativa da chegada de Levi, segundo filho do casal.
A noite promete ser animada, com muito samba e axé. Entre as atrações confirmadas está o Grupo BenzaDeus, responsável por embalar os convidados na celebração.