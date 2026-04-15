MÚSICA

Quem é Diggo? O cantor baiano por trás de hits de Léo Santana que virou aposta do Menos é Mais

O artista natural de Salvador, é nova grande aposta do Grupo Onda e Menos é Mais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de abril de 2026 às 13:31

Diggo já compôs para Léo Santana e é o novo agenciado do Grupo Onda e Menos é Mais Crédito: Divulgação

A trajetória de Rodrigo Martins, conhecido pelo seu nome artístico, Diggo, é o que podemos chamar de 'sucesso anunciado'. Natural de Salvador, ele passou anos sendo o segredo por trás dos maiores hits do Brasil. Como compositor, ele já carimbou seu nome em faixas de Léo Santana, Harmonia do Samba, Mumuzinho, Ludmilla e até João Gomes.

Na última terça-feira (14), durante a inauguração da Filial Nordeste do Grupo Onda em Salvador, foi anunciado que Diggo é o primeiro artista baiano a ser agenciado pelo novo escritório, em uma parceria inédita que traz o grupo Menos é Mais para o time de gestão.

Diggo 1 de 12

Diggo não é 'novo' no mundo da música. Ele já acumulou bilhões de plays através de suas composições. "Você não é um cara que começou agora, já está há 10 anos na música. Tem composições incríveis", pontuou Cristóvão Neto, sócio do Grupo Onda, durante o evento.

Entre os destaques estão:

'Contatinho'(Léo Santana e Anitta)



'Dengo'(João Gomes)



'Hipnotiza' (Léo Santana)



'Shot 43' (Mumuzinho)



'Pra Te Ver Sentar' e 'Pernoite' (Ludmilla)



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Apesar de ser um compositor requisitado, Diggo sentia que faltava algo. "Tudo o que eu fiz, o jeito que eu comecei a me mostrar no Instagram, o jeito que eu comecei a cantar... foi a minha verdade. O que vai vencer sempre é a sua verdade", afirmou o cantor, emocionado com a nova etapa.

O agenciamento de Diggo não é apenas um contrato de representação, e sim, um movimento estratégico. O Grupo Onda, que nasceu na pandemia e já impactou mais de 3 milhões de pessoas, está colocando toda a sua estrutura de 150 eventos por ano à disposição do artista.

Grupo Onda apresenta ‘Diggo’ como novo talento artístico em parceria com o ‘Menos é Mais’ 1 de 6

"O seu comportamento, a sua postura e os seus valores vão fazer com que outras pessoas continuem acreditando na sua carreira". Disse Jaison Vieira, sócio e diretor da Filial Sul. O suporte inclui o grupo Menos é Mais, que pela primeira vez atua na gestão de outro artista. Eduardo Caetano, vocalista do grupo, celebrou a união: "Meu parceiro, muito bem-vindo à família".

A agenda já está lotada. No próximo dia 21, Diggo grava seu novo trabalho audiovisual, 'Diggo A cara do Brasil', voltado para o clima da Copa. A ideia é levar a musicalidade baiana, que mistura pagode com arrocha, para todos os cantos do país através das labels do grupo, como o 'Samba e Sofrência'.