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O que é a 'Choquei'? Entenda como uma página nas redes socias virou alvo de investigação da PF

Raphael Sousa Oliveira, o nome por trás do perfil, é apontado como 'operador midiático' de organização criminosa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de abril de 2026 às 12:06

Choquei está fora do ar nesta quinta-feira (19)
Choquei   Crédito: Reprodução

Se você usa as redes sociais com frequência, especialmente o Instagram ou o X (antigo Twitter), certamente já se deparou com um post da Choquei. A página, que nasceu em 2014 como um passatempo de fã, cresceu a ponto de pautar conversas nacionais. No entanto, nesta quarta-feira (15), Raphael Sousa Oliveira, o fundador do perfil, foi preso pela Polícia Federal em Goiânia por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro que ultrapassa a marca de R$ 1,6 bilhão.

A prisão faz parte da Operação Narco Fluxo, uma ofensiva da PF contra uma organização criminosa com ramificações em diversos estados. Segundo as investigações, Raphael não era apenas um espectador. Ele é suspeito de atuar como um 'operador de mídia', usando o alcance gigantesco de sua página para gerenciar crises de imagem de criminosos e impulsionar conteúdos que favorecessem os investigados.

Quem é o dono da Choquei preso pela PF

Raphael é responsável pela página Choquei, um dos maiores perfis de entretenimento e notícias virais do Brasil nas redes sociais por Reprodução
Ele aparece na Receita Federal como sócio-administrador de duas empresas ligadas à página, com sede em Goiânia por Reprodução
A primeira empresa vinculada ao projeto foi aberta em 2019; a segunda foi registrada dois anos depois por Reprodução
Raphael atua nos bastidores do projeto, com pouca exposição pessoal pública nas redes em comparação ao alcance da página por Reprodução
Raphael Sousa Oliveira por Reprodução
Raphael Sousa Oliveira por Reprodução
Raphael Sousa Oliveira é dono da página Choquei por Reprodução
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Raphael é responsável pela página Choquei, um dos maiores perfis de entretenimento e notícias virais do Brasil nas redes sociais por Reprodução

A operação não parou em Raphael. Nomes do funk, como MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, também foram alvos de mandados de prisão. A PF detalhou que o grupo utilizava um sistema sofisticado para ocultar valores, envolvendo desde o transporte de dinheiro vivo até transações complexas com criptoativos. Ao todo, mais de 200 policiais foram às ruas em cidades como Rio, São Paulo e Brasília para desarticular o que chamam de um verdadeiro hub de lavagem de dinheiro.

  • Quem é, afinal, a Choquei?

Para entender como chegamos aqui, precisamos olhar para trás. A Choquei deixou de ser uma página nichada sobre o Big Brother Brasil para tentar se tornar um portal de notícias 'sério'. Em 2022, chegou a cobrir a guerra na Ucrânia e as eleições presidenciais, adotando um viés político claro que lhe rendeu tanto seguidores quanto críticas por sensacionalismo e falta de fontes.

O estilo da página sempre foi pautado pela velocidade, com postagens rápidas, massivas, sem checagem profunda e focadas no engajamento. E, mesmo assim, esse 'modelo de negócio' lhe rendeu prêmios e contratos milionários de publicidade, incluindo parcerias com plataformas de apostas. No entanto, em dezembro de 2023, a jovem Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, tirou a própria vida após o perfil disseminar uma notícia falsa que a apontava como amante do humorista Whindersson Nunes.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Dono da 'Choquei' é preso pela PF em operação contra esquema bilionário de lavagem de dinheiro

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Fake news e morte: relembre episódios em que a 'Choquei' virou caso de polícia

Quando o caso estourou na mídia, o perfil chegou a soltar uma nota, onde se eximia da responsabilidade afirmando que apenas 'republicou' o conteúdo de outro perfil e que, assim que descobriu a farsa, agiu rápido. Segundo o comunicado, eles teriam fornecido à Polícia Civil provas do gerador da notícia e registros de que o post foi retirado do ar imediatamente.

No início, a Choquei adotou uma postura defensiva. Uma primeira nota, assinada pela advogada Adélia Prado, afirmava categoricamente que não houve 'qualquer irregularidade' e que a página agiu de 'boa-fé'. O tom mudou drasticamente quando, no mesmo dia, a advogada anunciou que não representaria mais o perfil judicialmente, e a nota foi apagada.

Essa sucessão de acontecimentos geraram uma onda de revolta que chegou até Brasília. Ministros de Estado não pouparam palavras e classificaram o episódio como um 'imperativo civilizatório', exigindo que as redes sociais deixassem de ser um território sem lei para quem lucra com o sofrimento alheio.

Em um novo comunicado, a página prometeu um 'profundo processo de reavaliação interna', com novos filtros e códigos de conduta para evitar que outras 'Jéssicas' perdessem a vida por cliques. Na época, chegaram a se colocar à disposição para 'ajudar no aprimoramento do setor de notícias online'. 

A vida de Raphael mudou drasticamente desde então. Em julho de 2025, o Instagram já havia suspendido a conta após decisões judiciais ligadas ao caso Jéssica. Agora, em 2026, as autoridades parecem ter fechado o cerco em outra frente, a financeira. A acusação de que a Choquei servia como braço midiático para o crime organizado sugere que o poder de influenciar multidões foi monetizado de forma ilícita.

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Tags:

Polícia Federal Pf Raphael Sousa Oliveira Choquei

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